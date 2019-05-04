На Валерию прилюдно вылили ушат помоев
Несколько часов назад певица Альбина Джанабаева разместила в социальных сетях совместный снимок с исполнительницей Валерией. На фотографии супруга Иосифа Пригожина запечатлена в золотистом наряде из пайеток, а ее спутница – в голубом платье с открытым плечом.
Многие пользователи заявили, что жена Валерия Меладзе выглядит гораздо лучше Валерии. По мнению комментаторов, Народная артистка выбрала весьма неудачный наряд для мероприятия. "Она намного проигрывает рядом – и безвкусным платьем, и безвкусным макияжем", – приводит слова одного из пользователей Paparazzi.ru.
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