Звезду "Игры престолов" упекли в клинику из-за алкоголизма
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, признался, что справиться с эмоциями после окончания сериала не удалось. Он страдал из-за сильного стресса и в результате пристрастился к алкоголю.
Когда ситуация вышла из-под контроля, Харингтон был вынужден обратиться в элитную реабилитационную клинику Prive-Swiss в Коннектикуте, где он находится уже месяц. За 30 дней пребывания там 32-летний актер заплатил 120 тысяч долларов. Он ходит на психологические тренинги и поведенческую терапию, чтобы справиться с отрицательными эмоциями, стрессом и алкоголизмом, сообщает телеканал "360".
"Завершение "Игры престолов" подкосило Кита. К нему пришло осознание: все, это конец. В какой-то момент он перестал понимать, что делать дальше. В клинику Киту пришлось обратиться в основном из-за стресса, истощения и алкоголя", – поделился друг актера.
Рядом с Китом Харингтоном находится супруга и коллега по сериалу "Игра престолов". Роуз Лесли оказывает поддержку супругу, отмечает "Москва 24".
Ранее актер заявил, что у него и до этого были проблемы с психическим здоровьем из-за съемок в "Игре престолов". После воскрешения его персонажа в пятом сезоне Кит обратился за помощью к психотерапевту.
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