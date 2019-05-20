Раскрыта неожиданная польза сериала "Игра престолов"
Программный директор по менеджерскому образованию Бизнес-школы при Колумбийском университете в Нью-Йорке Брюс Крейвен удивил всех фанатов саги неожиданным заявлением. Профессор использует сериал "Игра престолов" для своей образовательной программы.
Мужчина уже пять лет использует примеры из фэнтези-драмы в своем курсе в рамках подготовки по бизнес-администрированию. Более того, он написал книгу, где применил все свои наработки. Она называется "Победи или умри: секреты лидерства от "Игры престолов"".
Крейвен считает, что в сериале ставки слишком высоки – люди либо выигрывают, либо умирают. Поэтому он так хорошо понятен зрителям.
"Наша жизнь тоже напряженная – может быть, в ней нет драконов и мечей, но есть конкуренция и вызовы", – поделился профессор.
Благодаря "Игре престолов"и ее героям мы можем развить свои лидерские качества и стать более сильными личностями. А также научиться поддерживать тех, кого мы любим.
Также Крейвен считает, что жестокость насилие весьма оправданы сюжетной необходимостью. Он провел параллель в этом вопросе с работами Уильяма Шекспира, пишет телеканал "360".
Напомним, сегодня ночью вышла долгожданная заключительная серия прославленной саги "Игра престолов".
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