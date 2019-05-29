"Орала и плакала навзрыд": известную актрису раздели и довели до срыва
Артистка призналась, что участие в откровенных сценах стало причиной нервного срыва. Знаменитость уточнила, что испытала настоящий стресс после участия в фильме "Вольная грамота".
Для одного из эпизодов картины она должна была раздеться. Сначала Татьяне Бабенковой казалось, что обнажиться перед режиссером и оператором будет не страшно, передает Пятый канал. Но это оказалось не так.
Девушку заставили раздеться, и во время работы она осознала, что не может позировать совершенно голой. Татьяна едва не расплакалась прямо перед съемочной группой.
Работу пришлось прекратить из-за переполнявших актрису негативных эмоций. "Я чувствовала, что сейчас разревусь. Так мы полностью и не сняли эту сцену. Я вскочила и сказала: "Снимайте это все без меня!" – поделилась Бабенкова.
"Я ушла в лес, там орала и плакала навзрыд, у меня был нервный срыв. Чувство было такое, будто меня предали, изнасиловали. Было ощущение какой-то мерзости, пакости от всего этого", – отметила актриса.
Прорывом для кинематографической биографии Татьяны Бабенковой стала работа в сериале "Полицейский с Рублевки". Она исполнила роль Алены – возлюбленной стража порядка, охраняющего покой жителей Барвихи.
Детали не укрылись от глаз экспертов
Помощница Евгения Петросяна разоткровенничалась
Балерине назвали неподъемную сумму
Все жилье артиста досталось его родственникам
Популярные темы форума
ПРОСТИТУТКИ, САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ЗАПЛАТИЛ, ПОЛУЧИЛ. НИ НЕРВОВ, НИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, НИ СЦЕН И ЖЕНИТЬБ-РАЗВОДОВ.
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
В НАТО призвали Россию покинуть Крым.
Почему во всей стране нет работы ,люди работают за 15000 руб.,
15-летняя сестра не знает от кого беременна
Жена ушла к богатому
Однополые браки.
Как избавить от молочницы
Никогда не видел голой девушки в живую
Друг заделал ребенка
кто скучает по ссср?
Ещё немного о сексе?
Подарил ужасную машину
Гадалка сломала мне жизнь
Как не ошибиться при выборе своей половинки? Кто знает формулу счастливого брака?
бутылки принемать будут сетевые магазины!
Если он резко перестал писать
девочку оставила мать в поликлинике.
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
Можно ли найти пару на сайте знакомств
Стыдно ли быть содержанкой?
Школа как мясорубка детей на социальный фарш
Почему девушки не делают первый шаг?
Тимати посвятил Децлу песню
Переезд на юг
Секс по дружбе
Как избавиться от черных точек?
Что думаете о суперграмотных гомосексуалистах, евровидениях, голосистых шоу и прочих домах 2?
Заголовки
Как похудеть без диеты