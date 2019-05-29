"Орала и плакала навзрыд": известную актрису раздели и довели до срыва

Звезда фильма "Полицейский с Рублевки" поделилась интимными откровениями. Татьяна Бабенкова рассказала о съемках в обнаженном виде.

Артистка призналась, что участие в откровенных сценах стало причиной нервного срыва. Знаменитость уточнила, что испытала настоящий стресс после участия в фильме "Вольная грамота".

Для одного из эпизодов картины она должна была раздеться. Сначала Татьяне Бабенковой казалось, что обнажиться перед режиссером и оператором будет не страшно, передает Пятый канал. Но это оказалось не так.

Девушку заставили раздеться, и во время работы она осознала, что не может позировать совершенно голой. Татьяна едва не расплакалась прямо перед съемочной группой.

Работу пришлось прекратить из-за переполнявших актрису негативных эмоций. "Я чувствовала, что сейчас разревусь. Так мы полностью и не сняли эту сцену. Я вскочила и сказала: "Снимайте это все без меня!" – поделилась Бабенкова.

"Я ушла в лес, там орала и плакала навзрыд, у меня был нервный срыв. Чувство было такое, будто меня предали, изнасиловали. Было ощущение какой-то мерзости, пакости от всего этого", – отметила актриса.

Прорывом для кинематографической биографии Татьяны Бабенковой стала работа в сериале "Полицейский с Рублевки". Она исполнила роль Алены – возлюбленной стража порядка, охраняющего покой жителей Барвихи.