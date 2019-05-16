Нюша вызвала умиление снимком без макияжа
Певицу Нюшу поздравили с Днем семьи. Муж артистки поделился трогательными архивными фото, на которых запечатлен с возлюбленной и совсем крохотной дочкой. На этих снимках звезда снята без макияжа.
Позже Игорь Сивов опубликовал еще одну фотографию, где пара снята в красивом зале. Облаченная в легкое белое платье Нюша и здесь почти без косметики. Супруг певицы подписал пост цитатой голливудской звезды Джонни Деппа.
"Семья – это самое важное, что есть в мире. Если у вас нет семьи, считайте, что у вас нет ничего. Семья – это самые прочные узы всей вашей жизни", – написал предприниматель.
Поклонники певицы Нюши просто в восторге. Они признались, что позавидовали Сивову. "Вот отхватил Игорь самую шикарную жену", "Нюша тут другая", "Какая красивая парочка", – пишут комментаторы.
Певица Нюша и Игорь Сивов скрывают имя родившейся полгода назад дочки. Правда, не так давно малышку впервые показали публике. Однако лицо разглядеть не удалось. Тем не менее поклонники уверены, что девочка вырастет копией своей мамы, передает Teleprogramma.pro.
Пока же певица Нюша решила вернуться на сцену – и ищет новый образ. Стилисты подбирают ей интересные наряды и различные варианты причесок. А поклонники помогают артистке в этом нелегком деле – Нюша просила их голосовать за те варианты, которые им нравятся.
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