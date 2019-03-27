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Нюша призналась в серьезной зависимости

Нюша. Фото: www.globallookpress.com
Нюша больше не принадлежит себе. Певица делает все для того, чтобы как можно больше времени быть со своей новорожденной малышкой.
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Поклонников Нюша не стала разочаровывать. Новые проекты артистки появятся – несмотря на то, что на первом месте для певицы теперь маленькая дочка.

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Певица Нюша обрела покой

"Я знаю, как вы ждете мои песни… А вы знаете, что всего несколько месяцев назад я стала мамой. Для меня это особый период в жизни, с приходом которого все очень изменилось", – рассказала Нюша фанатам.

28-летняя певица Нюша впервые стала мамой в ноябре прошлого года. Своему супругу Игорю Сивову артистка подарила дочь. Нюша отказалась от искусственного вскармливания и сама кормила новорожденную грудью.

Несмотря на то что малышка забирает у Нюши почти все время, артистка все же находит возможность пообщаться с фолловерами. Певица ответила на вопросы поклонников в Instagram. Нюша отметила, что ее все чаще спрашивают, ждать ли новых концертов и записей.

"Я принадлежу не только себе. Рядом со мной есть человек, которому я очень нужна. И мне самой хочется уделять все свое свободное время малышке. Но музыка никогда не уйдет из моей жизни", – приводит заверения певицы Teleprogramma.pro.

Ранее певица Нюша рискнула выложить в своем Instagram фото без макияжа – на снимке она в леопардовом пальто и с коляской на прогулке с дочерью. Некоторых умилил сонный вид звезды – пользователи сочли это милым и даже гармоничным. Но большинство все-таки решило, что она выложила неудачный снимок. А некоторые даже написали, что артистка сильно постарела и разочаровывает своим внешним видом.

Автор: Андрей Евлампиев27 марта 2019, 12:49
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