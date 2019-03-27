Нюша призналась в серьезной зависимости

Нюша больше не принадлежит себе. Певица делает все для того, чтобы как можно больше времени быть со своей новорожденной малышкой.

Поклонников Нюша не стала разочаровывать. Новые проекты артистки появятся – несмотря на то, что на первом месте для певицы теперь маленькая дочка.

"Я знаю, как вы ждете мои песни… А вы знаете, что всего несколько месяцев назад я стала мамой. Для меня это особый период в жизни, с приходом которого все очень изменилось", – рассказала Нюша фанатам.

28-летняя певица Нюша впервые стала мамой в ноябре прошлого года. Своему супругу Игорю Сивову артистка подарила дочь. Нюша отказалась от искусственного вскармливания и сама кормила новорожденную грудью.

Несмотря на то что малышка забирает у Нюши почти все время, артистка все же находит возможность пообщаться с фолловерами. Певица ответила на вопросы поклонников в Instagram. Нюша отметила, что ее все чаще спрашивают, ждать ли новых концертов и записей.

"Я принадлежу не только себе. Рядом со мной есть человек, которому я очень нужна. И мне самой хочется уделять все свое свободное время малышке. Но музыка никогда не уйдет из моей жизни", – приводит заверения певицы Teleprogramma.pro.

Ранее певица Нюша рискнула выложить в своем Instagram фото без макияжа – на снимке она в леопардовом пальто и с коляской на прогулке с дочерью. Некоторых умилил сонный вид звезды – пользователи сочли это милым и даже гармоничным. Но большинство все-таки решило, что она выложила неудачный снимок. А некоторые даже написали, что артистка сильно постарела и разочаровывает своим внешним видом.