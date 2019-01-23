Теряющий память Шифрин больше не хочет секса
Скорее всего, звезде придется лечь на стол хирургов. Шифрин опасается, что ему предстоит проститься с "проститься с одним из своих родных хрусталиков".
Заболевания сказываются на настроении Ефима Залмановича. Он стал реже появляется на светских мероприятиях, почти не встречается с друзьями. Теперь артист предпочитает звонить приятелям по телефону. К публичности он теперь вообще не стремится.
Шифрин отметил, что изменились и его гастрономические предпочтения – он перестал есть мясо. К слову, секса ему теперь тоже не очень хочется.
"Возможно, отлучки либидо стали чуть более продолжительными, но и в лучшие поры мое смятение на этот счет всегда зависело от количества работы, теперь же любовные страсти иногда представляются мне в комическом ключе, а сам коитус и вовсе кажется суррогатом юмористического представления", – заметила звезда.
Между тем, Ефим Залманович, заявляет, что его физическое состояние в полном порядке. Он регулярно посещает спортзал и даже может дать фору молодым коллегам, если придется соревноваться с ними в беге и борьбе. Об этом сообщает EG.ru.
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