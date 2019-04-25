Умер актер из фильма "Код да Винчи"

Французский актер Жан-Пьер Марьель, известный мировому зрителю по культовому фильму "Код да Винчи", скончался в больнице Сен-Клу. Артисту было 87 лет, пишет "Москва 24".

Марьель сыграл более чем в 100 картинах. Часто снимался с Луи де Фюнесом. Чуть больше десяти лет назад власти Франции наградили его орденом Почетного Легиона за заслуги перед Родиной, передает телеканал "360". Дата прощания пока не сообщается.