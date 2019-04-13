Кравец после расставания с мужем ютится по чужим углам
Певица не намерена прощать неверного мужа, и собирается довести дело до развода. Алене Кравец тяжело пережить предательство, но она ищет спасение в работе, чтобы стать материально независимой.
Алена Кравец призналась, что ее девятилетняя дочь Даниэлла по-прежнему живет вместе с отцом. Модель пытается вернуть ее, но пока сделать это сложно. "К сожалению, я не живу сейчас в своем доме. Мало того, я даже не живу в своей московской квартире. Мне приходится снимать жилье, так как я не хочу, чтобы каждый мой шаг был под контролем", – цитирует певицу Teleprogramma.pro.
К слову, недавно Руслан Кравец увозил наследницу из страны, но они уже вернулись в Россию. Сейчас Алена Кравец все силы посвятила карьере, ведь супруг заблокировал ее счета.
Певица готовит для поклонников много сюрпризов. Так, вскоре выйдет ее клип на песню "Я не твоя!", а также множество интервью и фотосессий.
Напомним, расставание Алены Кравец с мужем произошло со скандалом. Модель уличила его в измене, а мужчина ее избил. После этого она ушла от супруга.
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