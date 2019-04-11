Танец принца Гарри с детьми растрогал народ
Внук королевы прибыл в молодежный центр, чтобы обсудить проблему зависимости от компьютерных игр и негативного влияния социальных сетей на развитие детей. Во время визита принц Гарри посетил несколько кабинетов учреждения, в том числе и балетный зал.
Дошкольники исполнили несколько танцевальных элементов перед родителями и гостями, после чего герцог Сассекский поблагодарил детей за выступление. Один из малышей предложил ему поучаствовать в "балетном челлендже". Преподаватель объяснила, что участнику нужно стоять на одной ноге с тарелкой на голове.
К удивлению родителей и учителей, принц Гарри поднял одну ногу и стал балансировать. "Ты шатаешься!", – отметил один из детей. После этого герцог подошел к малышам и стал спрашивать их имена, а также сколько лет они занимаются балетом.
После этого внук британской королевы подошел к сидевшей рядом молодой матери и ее трехмесячной дочери. Малышка улыбнулась, когда перед ней появился принц Гарри. "Он с интересом расспрашивал меня о ребенке. Это был приятный сюрприз. Он очень хороший человек", – цитирует мать девочки Daily Mail.
Напомним, что сейчас Меган Маркл готовится к рождению ребенка. Бывшей актрисе на время пришлось отказаться от посещения официальных мероприятий. Последний выход герцогини в свет состоялся 19 марта, когда она возложила цветы к посольству Новой Зеландии.
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