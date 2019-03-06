"Родит в любой момент": врачи обеспокоены состоянием Маркл

Поклонники британской монархии ожидают появления на свет первенца герцога и герцогини Сассекских в конце апреля. Недавно врачи королевской семьи сообщили, что наследник Меган Маркл может родиться преждевременно.

Как заявил источник, близкий к супругам, бывшая актриса уже пережила несколько ложных схваток. "Все слуги во дворце приведены в состояние повышенной готовности, потому что недавно врачи сообщили, что малыш может родиться в любой момент. Они уже пережили несколько ложных сигналов. Все были уверены, что герцогиня скоро родит, и даже готовились отвезти ее в больницу. Это настоящие американские горки", – поделился он.

По мнению врачей, королевская особа показывает все признаки, что ребенок появится раньше срока. Несмотря на то что пресс-служба Кенсингтонского дворца заявила, что наследник родится в конце апреля, скорее всего, ребенок появится на свет за несколько недель до утвержденной даты. Как отметил анонимный источник, старшие члены монаршей семьи решили дать Меган Маркл и принцу Гарри небольшой перерыв, чтобы они смогли отдохнуть от внимания прессы, передает International Business Times.

Напомним, в понедельник, 4 марта, младший сын принца Чарльза оконфузился на глазах у публики, когда увидел маленького ребенка. Во время встречи малыш внезапно заплакал, и Гарри так сильно испугался, что подпрыгнул от неожиданности. После случившегося к нему подошел отец новорожденного и, улыбаясь, сказал: "Ты будешь следующим".