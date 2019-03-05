"Маркл" оттаскала за волосы "Миддлтон"
Женщины царапают друг друга, а актриса в роли Меган Маркл тащит оппонентку за волосы на полу. Первая выглядит в драке наиболее агрессивно. "Меган Маркл" пинает соперницу туфлями на шпильках во время инсценировки драки. Ролик позабавил, появившийся на Youtube-канале AIO Entertainment, пользователей Сети.
Напомним, о холодной войне между Меган Маркл и Кейт Миддлтон СМИ говорят уже давно. Это объясняют разными причинами. Например, тем, Меган не чувствует принадлежности к королевской семье, в то время как Кейт на официальных приемах чувствует себя легко и непринужденно.
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