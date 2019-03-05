Обленившуюся Миддлтон и лживую Маркл взяли под защиту

В последнее время пользователи стали все чаще писать оскорбительные комментарии в адрес двух королевских особ. Пресс-служба Кенсингтонского дворца решила выступить в защиту Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

Многие пользователи настаивают на том, что бывшая актриса выдумала свою беременность и носит накладной живот. Другие комментаторы называют супругу принца Уильяма "ленивой" и "скучной". Представители монаршей семьи больше не могут читать такие оскорбительные замечания, и поэтому они решили опубликовать свод правил, которые будут регулировать поведение юзеров.

По их словам, эти рекомендации "помогут создать безопасную среду в социальных сетях, которые ведут королевская семья, резиденции Кенсингтонский дворец и Кларенс-Хаус". Перечисленные пункты пользователи могут "свободно обсуждать". Кроме того, они могут задавать вопросы и вносить предложения. В то же время пресс-служба просит, чтобы каждый, кто публикует сообщения на официальных страницах, был вежливым и с уважением относился к другим собеседниками.

Комментарии не должны "содержать спам, клевету, обман", быть "оскорбительными, угрожающими, содержать материалы деликатного характера". Они не должны возбуждать ненависть к расе, полу, религии, национальности, сексуальной ориентации или возрасту. Сообщения не могут содержать рекламу.

Если же кто-то нарушит эти рекомендации, то пресс-служба имеет право удалить комментарий и заблокировать пользователя. "Мы также оставляем за собой возможность отправлять все негативные сообщения в правоохранительные органы для расследования, если мы чувствуем в этом необходимость, или же это требуется законом", – говорится в сообщении.

Ранее эксперт прокомментировал непростую ситуацию вокруг монаршей семьи в Сети. "Дворец всегда следил за комментариями пользователей, но этот процесс занимает очень много времени. Они могут блокировать определенные слова, но некоторые из них очень серьезные. За последний год были три угрозы. Пресс-служба должна удалить сообщение, заблокировать юзера и доложить о случившемся полиции. Другого способа контролировать ситуацию нет", – заявил он в интервью изданию Hello!.