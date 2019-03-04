Маркл готовят к рождению трех детей

Герцог и герцогиня Сассекские станут родителями в апреле. Британский экстрасенс Салли Морган уверена, что Меган Маркл произведет на свет троих наследников.

Популярная писательница, работавшая с принцессой Дианой, когда принц Гарри был ребенком, предсказала, что у пары будет еще двое детей. "Я вижу трех наследников в ближайшие шесть лет – мальчика и двух девочек", – поделилась она. Литератор утверждает, что герцог и герцогиня будут защищать личное пространство и даже купят недвижимость в Африке, чтобы уберечь себя от навязчивых репортеров.

По ее словам, первый ребенок будет радостным, веселым и очень умным, но в то же время станет манипулировать родителями и требовать много внимания – супругов ожидают бессонные ночи. "Я чувствую, что принцесса Диана была бы очень рада прибавлению. Кроме того, она хотела бы, что Меган Маркл родила дочь. Она мне не раз говорила, что мечтает об этом", – пояснила Морган.

Она уверена, что бывшая актриса поведет себя иначе, чем Кейт Миддлтон. В отличие от герцогини Кембриджской, та не покажет новорожденного журналистам и фотографам на пороге госпиталя Святой Марии, передает Express.

А пока поклонники британской монархии гадают, как Меган Маркл и принц Гарри назовут первенца. Самым популярным именем оказалась Диана. За ней следуют Виктория, Альберт, Элис и Филипп. "Волнение растет, и последняя волна ставок была сделана на имя Диана. Если супруги выберут это имя, это будет трогательный и эмоциональный жест по отношению к семье и фанатам", – отметил эксперт Гарри Аикенхед.