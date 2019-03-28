"Это безобразие!": сцепившемуся с Разиным Шнурову заткнули рот
Эксперт встал на сторону продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина, который подал заявление в Следственный комитет на лидера группы "Ленинград". Поводом стали оскорбительные слова Сергея Шнурова о жителях Москвы в эфире ток-шоу "Зенит".
"В этой ситуации я безусловно на стороне Разина. Я имею в виду его решимость идти до конца в деле борьбы с хамством Шнурова. Никому не дозволено так оскорблять Москву с применением обсцентной лексики", - заявил Вадим Манукян "Дни.ру".
По его мнению, впервые на публичное заявление лидера группы "Ленинград" "столь серьезно и заслуженно отреагировали", заткнув рот. До этого же, по словам эксперта, была в основном критика, но не более того.
"Все это "творчество" Сергея Шнурова, на мой взгляд, уже давно перестало быть смешным. Причем, что отрадно, речь идет на этот раз не просто о социальном порицании, а уже о действиях в правовом поле, то есть о заявлении в Следственный комитет России", – высказался Манукян. Эксперт негодует по поводу того, "кто и по какому праву позволил этому товарищу безнаказанно оскорблять уже не просто людей, а даже целые города вот такими неуместными сравнениями"?
"У нас что, вдруг перестали действовать законы в отношении одного конкретного человека? Почему так происходит? Это безобразие!" – уверен Манукян. Он выразил надежду, что Следственный комитет должным образом отреагирует на заявление Разина и даст высказываниям Сергея Шнурова должную правовую оценку.
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