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Меган Маркл и принц Гарри потеряли миллионы долларов

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Перед тем, как стать родителями, супруги планируют перебраться в новый дом в Виндзоре. Меган Маркл с мужем вложили огромные деньги в ремонт особняка.
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Стало известно, что из-за ремонта в коттедже семейный бюджет герцога и герцогини Сассекской лишился порядка четырех миллионов долларов. Меган Маркл и принц Гарри скрупулезно подошли к обустройству своего гнездышка.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Только на звукоизоляцию в доме было выделено 66 тысяч долларов, передает Daily Mirror. Это было сделано для того, чтобы Меган Маркл, принца и их ребенка не беспокоили звуки самолетов, вылетающих из расположенного вблизи аэропорта "Хитроу".

Уже на следующей неделе Меган Маркл планирует посетить клинику Святой Марии, где должен появиться на свет ее первенец. Роды могут начаться в любой момент, поэтому персонал больницы дежурит там круглосуточно.

Однако врачи обеспокоены тем, что герцогиня Сассекская по-прежнему продолжает носить туфли на шпильке, что может негативно сказаться на ее здоровье. Как писали "Дни.ру", ортопед Трайси Бирн сообщил, что беременным стоит отказаться от высоких каблуков, потому что это может привести к падениям. Кроме того, у Меган Маркл может возникнуть деформация пальцев ног.  

Напомним, после переезда Меган Маркл и принца Гарри Кенсингтонский дворец станет полноправной резиденцией герцога и герцогини Кембриджских. Недавно стало известно, что королевская прислуга в полном составе останется с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом и не переедет во Фрогмор-Хаус в Виндзоре.

Автор: Валерия Нарская25 марта 2019, 06:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Меган Маркл изменила принца Гарри

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