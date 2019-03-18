Меган Маркл уличили в измене принцу Гарри с официантом

Принц Гарри не является единственным любимым мужчиной герцогини Сассекской. Британские СМИ утверждают, что Меган Маркл поддерживает теплые отношения с Маркусом Андерсоном, с которым подружилась за несколько лет до встречи с внуком королевы.

Они познакомились в торонтском клубе "Сохо" в 2011 году. Тогда актриса только переехала в Канаду для съемок в сериале "Форс-мажоры". Как сообщают журналисты, Меган и Маркус сразу стали друзьями. Мужчина работал официантом в модном заведении, а теперь занимает должность глобального консультанта. Андерсон лично знаком с близкими подругами Маркл – Амаль Клуни и Джессикой Малрони. Он помогал герцогине искать нового пиар-директора, которым стала Сара Латхам.

"Маркус – очень приятный, остроумный и веселый человек. Вместе с Сарой он составляет отличную команду поддержки супруги принца. Они знают множество выдающихся людей из мира политики и шоу-бизнеса по обе стороны Атлантики", – цитирует его близкого знакомого Express.co.

В прошлом месяце Андерсон посетил вечеринку в честь предстоящего рождения первенца герцога и герцогини Сассекских. Несколько лет назад Маркл рассказала поклонникам, какую важную роль он сыграл в ее жизни. "Что бы я делала без тебя, мой любимый друг, который всегда готов прийти на помощь? Я знаю, что... Мне было бы очень скучно, и моя жизнь была бы менее интересной. Я очень тебя люблю. Желаю тебе побольше счастливых дней", – написала она в блоге.

Известно, что Маркус организовал несколько свиданий для бывшей актрисы после развода. Хотя Андерсон и не познакомил Меган Маркл с принцем Гарри, он устраивал для влюбленных встречи в клубе "Сохо" и роскошных отелях. Мужчина стоял рядом с будущей герцогиней, когда она впервые появилась на публике с внуком королевы в 2017 году.