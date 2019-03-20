Известного актера нашли мертвым в собственном доме

Актер Театра имени Моссовета, народный артист России Анатолий Адоскин ушел из жизни в возрасте 91 года, передает портал "Реальное время". Он ушел из жизни у себя дома. Информация о дате и времени прощания с артистом будет сообщена позднее.
Анатолий Адоскин снимался в культовых советских фильмах, таких как "Два капитана", "Девчата", "Семь стариков и одна девушка". Кроме того, он преподавал студентам школы-студии МХАТ. Звание Народного артиста России актер получил в 1996 году.
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