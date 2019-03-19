"Гори в аду!": отец ответил на дерзкие слова Маркл
На прошлой неделе многие зарубежные СМИ писали о том, что бывшая актриса связалась с родственником и попросила его перестать лезть в ее личную жизнь. В конце она пожелала ему "сгореть в аду" и повесила трубку. Томас Маркл назвал эту новость "жестокой ложью". По словам мужчины, его дочь никогда бы не сказала таких грубых слов. "Я всегда буду любить Меган, и я знаю, что она меня тоже любит, что бы ни случилось", – поделился он.
Родственник утверждает, что друзья герцогини хотят отгородить ее от американской семьи. Недоброжелатели специально рассказывают журналистам ложные истории, чтобы дискредитировать его. Томас надеется, что ему удастся преодолеть разногласия с дочерью и воссоединиться с ней. Он добавил, что очень хочет увидеть своего внука.
Напомним, в феврале этого года родственник Меган Маркл опубликовал личное письмо бывшей актрисы, в котором она обратилась к отцу. Королевская особа призналась, что ее "сердце разбилось на миллионы осколков" после действий отца. "По неизвестной мне причине ты продолжаешь придумывать плохие истории для репортеров и все глубже погружаешься в паутину, которую создал сам", – заявила она.
Бывшая актриса отметила, что всегда поддерживала отца морально и финансово. Сразу после новости о сердечном приступе она связалась с ним, чтобы предложить помощь, но мужчина отказался разговаривать с ней и предпочел общаться только с прессой. "Мы всегда поддерживали и защищали тебя, и ты прекрасно об этом знаешь. Гарри всегда был добр к тебе, поэтому твои нападки на него стали для меня настоящим ударом", – написала королевская особа.
О певице сняли ряд телепередач
Стало известно о радостном событии
Мужчина сыграл важную роль в жизни герцогини
Звезде было очень плохо
Популярные темы форума
Умерла Юля Началова
Он младше на 5 лет
Началовой ампутируют ногу
Бросил меня в день рождения
Я плохая мать?
Люди меня используют
Кейт Миддлтон или Меган Маркл
Все беды от того что я толстая
Не дает уже полгода
Что происходит с Юлей Началовой?
Изменила в начале отношений
Изменяют все и всем
Свекровь придумала имя нашему ребенку
Что делать?
Как вы относитесь,к тому,что мигранты работают в нашей стране,вместо нас?А свой народ ходит годами ищет работу,как вы на это смотрите???
Вредна ли острая пища?
Всегда ли нужно говорить правду?
Приняла дорогой подарок от друга
Подруга начала встречаться с моим бывшим
Как вернуться в семью?
Пауза в отношениях это конец?
Посоветуйте легкую диету для похудения
Девушка ослепла после инъекций
Обнаружили венерическое заболевание
Сначала машина или квартира?
Сидит без работы и не ищет
Мужчина - скорпион
Борбата с алкохола е възможна
Женское
Жизнь после развода.