Лишний вес убил солистку балета
Трагическую новость сообщила дочь создателя "Балета Толстых" Евгения Панфилова – Арина. В комментариях пользователи соцсетей назвали Юркову "знаковой фигурой".
"Сегодня ночью не стало Екатерины Юрковой. Солистки Балета Толстых Евгения Панфилова. Внезапно. Неожиданно. Больно", — написала Панфилова в соцсети ВКонтакте. Как стало известно, у 50-летней актрисы обострились хронические заболевания, вызванные лишним весом. Танцовщица скончалась 11 марта, передает Ura.ru.
"Соболезнуем!!! Знаковая фигура была в балете", "Такой позитивный человек была! Жалко, что такие классные артистки рано уходят с этого света", – сочувствуют подписчики.
26 февраля "Балет Толстых" отметил свое 25-летие. В сентябре 1993 года пермский балетмейстер Евгений Панфилов объявил о наборе артистов с лишним весом. Сначала хореограф поставил ограничение по весу 80 кг, но позже вынужден был поднять до 110. Балетмейстер решил, что артистки "в теле" лучше смогут изобразить обычных русских женщин, чем солистки основной, профессиональной труппы.
"Балет толстых" выступал не только с развлекательными номерами. Танцовщицы с лишним весом приняли участие в постановке Панфилова на тему Великой Отечественной войны – "Бабы. Год 1945". За эту постановку мастер получил "Золотую маску".
Состояние артистки оценивается как крайне тяжелое
Предполагают, что "постучали сверху"
Артистка преобразила свою внешность
Она выглядит очень уставшей