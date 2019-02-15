Знаменитую певицу разнесли за полноту

Певица разместила на своей странице в Instagram фотографии с пляжа. Пользователи заметили, что Селена Гомес набрала лишний вес, и посоветовали следить за фигурой.

Звезда отправилась на пляж с друзьями, чтобы отметить помолвку близкой подруги. На снимках, опубликованных в Сети несколько дней назад, девушки позируют в купальниках и улыбаются в объектив. "Моя лучшая подруга выходит замуж. Давайте поздравим ее! Встречайте будущую миссис Лопез!" – написала Селена Гомес.

Многие пользователи заявили, что популярная певица перестала следить за собой и набрала лишний вес. Подписчики посоветовали ей чаще посещать спортзал и ухаживать за кожей: "Какая же ты толстая! Это ненормально, Селена! Я вижу целлюлит на твоих ногах! Отвратительно. У тебя так много денег, а ты не можешь за собой следить? Тебе должно быть стыдно", "Селена стала толстой", "Она толстая и некрасивая", "Селена, что произошло с твоим телом?"

Другие комментаторы похвалили Селену Гомес за то, что она не боится показывать необработанные снимки. По их словам, исполнительница дает урок поклонникам: нужно принимать свое тело таким, какое оно есть, и не изнурять себя диетами. "Здоровое и красивое тело! Спасибо за то, что показываешь нам настоящую красоту вместо искусственной!", "Мне нравится все на этом снимке. Здоровое тело и счастливая улыбка", "Она идеальная", "Самая милая девушка на свете!" – отметили восхищенные пользователи.