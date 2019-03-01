Принц Гарри и Меган Маркл станут родителями "бесполого" ребенка
Меган и Гарри решили не узнавать пол малыша до рождения, супруги хотят, чтобы это стало сюрпризом не только для поклонников, но и для них самих. Знаменитости также решили, что постараются быть хорошими родителями, формирующими в своем чаде принципы равенства полов.
Инсайдер, близкий к королевскому дому отметил, что супруги уже обсудили правила, которыми будут руководствоваться в воспитании. Меган и Гарри мечтают вырастить личность свободную от шаблонного мышления.
"В недавней беседе с друзьями Меган говорила о будущих родах и дальнейшем воспитании ребенка. Она сказала, что они с Гарри не собираются навязывать малышу какие-либо стереотипы", – цитирует одного из придворных Vanity Fair.
По словам анонимного источника, монаршая чета уже начала двигаться в этом направлении. Например, малышу уже спроектировали детскую, в интерьере которой не будут присутствовать цвета, так или иначе соотносящиеся с каким-либо полом, например, розовый и голубой. Супруги отдали предпочтение белому, бежевому и серому.
Отметим, что такой "гендерно-свободный" подход очень популярен в Америке и Европе. Родители разрешают своим чадам эксперименты, позволяют быть "бесполыми". Грубо говоря, если мальчик захочет отправиться в детский сад в платье принцессы, то ему не будут препятствовать. Известно, что в отрыве от стереотипов, связанных с полом, растут дети Анджелины Джоли, Киры Найтли, Кристин Белл и других.
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