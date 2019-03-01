Принц Гарри и Меган Маркл станут родителями "бесполого" ребенка

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Ведущую Первого канала сняли в борделе среди проституток
Пугачева рыдает из-за скоропостижной кончины своего мальчика
Ублюдки надругались в общественном туалете над малолетней дочерью Кравец
Борющаяся с раком Литвинова сделала важное заявление
Скоропостижно скончался знаменитый ведущий НТВ
партнеры
Пятница 1 марта
Лента новостей
20:39
Житель Верхней Пышмы выбросил щенка из окна
19:52
Совет на выходные
19:47
Под Тюменью собаки "сдали" полицейским собственного хозяина
19:15
Молодая омичка насмерть сбила пешехода
18:36
В страшном ДТП под Нижним Новгородом пострадали 8 человек
18:04
Как "Единая Россия" помогает автомобилистам
17:17
Момент истины: в Европе объявлено о суде над кровавым Порошенко
17:16
Заговорившего о дружбе с Россией Зеленского поставили на место
17:10
Семья из Подмосковья заблудилась в горах
16:57
Володин осудил вмешательство США в дела Венесуэлы
16:52
Россиянкам предложили перенять американские стандарты красоты
16:26
Как нас программируют рекламщики
15:51
Нытик Лукашенко снова заговорил об объединении с Россией
15:45
В официальной версии гибели группы Дятлова нашли несостыковки
15:30
"Убийца и вор": названо имя следующего президента Украины
15:24
Смерть ребенка в больнице под Калининградом обернулась серьезными последствиями
15:23
Памела Андерсон распекла воинствующего Трампа
15:03
Петросян нанес решительный удар по Степаненко
14:59
Глюк'Ozа хлопнула дверью перед носом ревнивого мужа
14:45
Бородина умерла от рака
14:42
Дети взбесили Настю Рыбку
14:23
Истеричный Лукашенко набросился с претензиями на Путина
14:14
Муж отвлекся от стареющей Заворотнюк на чужие прелести
14:14
Найден способ предотвратить рак
14:04
"Я одержима": звезда "Игры престолов" рассказала об отношениях с коллегой
13:39
Смертельная авария на Кутузовском проспекте попала на видео
13:35
47-летняя Заворотнюк спрятала живот за пышной юбкой
13:31
Порошенко отправляют на пожизненное
13:29
Россияне высмеяли бредящего о "Киевской Руси" Климкина
13:19
Подозреваемые в стрельбе у школы в Нижнем Новгороде задержаны
13:14
Двух голодных медвежат нашли на заброшенной заправке в Дагестане
13:01
Пакистан попросил Россию вмешаться в конфликт с Индией
12:52
Жилстройбанк лишился лицензии
12:48
Роскошная Нетребко произвела фурор на Венском балу
12:48
На борту летевшего в Махачкалу лайнера умерла женщина
12:34
Ургант устроил похороны в эфире Первого канала
12:26
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 марта 2019 года
12:16
В Югре задержали трех террористов
12:16
Нагрубивший Путину Лукашенко объявил об уходе
12:07
"Полнеющий и отталкивающий": Шифрин пришел в ужас от своего тела
12:05
В Хабаровске детей с проездными выгнали из автобуса на мороз
12:01
В Нижнем Новгороде возле школы устроили стрельбу
11:58
"Вот так бывает, когда слишком долго молчишь": Кабаева оправдалась за срыв
11:57
В Сеть попало видео воздушного боя между Пакистаном и Индией
11:50
Учениц Тутберидзе побили на первенстве Москвы
11:35
Один из богатейших людей мира заболел раком
11:29
Сестра раскрыла правду о бессердечной Маркл
11:21
В США умер известный музыкант русского происхождения
11:16
Житель Кургана разбился насмерть при чистке снега
11:07
Радикалы пригрозили сорвать концерты одессита Жванецкого
11:05
Слетевшему с катушек Порошенко влепили звонкую пощечину
11:04
В Барнауле загорелся топливный резервуар (видео)
11:00
Concord Orchestra: такого рока вы еще не слышали
10:59
"13 лет его спасала": известная актриса рассказала об уходе от мужа-алкоголика
10:44
Рианна возбудила народ пышными формами
10:39
На востоке Москвы мусоровоз задавил пенсионерку
10:29
Расфуфыренный Киркоров оконфузился на гастролях
10:27
Обнародована окончательная версия гибели группы Дятлова
10:13
"Попал под гребенку": Агутин шокирован предательством
10:07
Нахал Зеленский сделал хамский выпад в адрес Путина
09:53
Водитель снял на видео смертельное ДТП с сотрудником полиции
09:44
Обледеневшую Андрееву отогрели у костра
09:38
Кейт Миддлтон ушла в отрыв в ирландском пабе (видео)
09:31
Жена озвучила неутешительный диагноз Кержакова
09:14
"Уже не смешно": исхудавшая Пугачева напугала своим видом
09:13
Главные события Москвы
09:04
Неадекватный Порошенко оттаскал украинца за нос
08:41
В Башкирии после аварии перевернулся микроавтобус
08:30
Старый гей сделал заявление о разрыве отношений с Медведевой
08:17
Американцы вывезли из Сирии 50 тонн золота
08:08
В Москве в жуткой аварии погиб сотрудник полиции (видео)
07:48
В Москве такси врезалось в столб
07:44
Звезду популярного сериала доставили в больницу с инсультом
07:31
В метро Москвы произошел сбой
07:30
"Все разваливается": недовольные россияне проговорились про Крымский мост
07:01
Новые законы сильно изменят жизнь россиян в марте
06:24
Обласканная Милявская кричала что есть мочи в компании молодых красавцев
03:11
Гороскоп на март 2019 года
01:16
Реальные истории: Муж ненавидит лучшую подругу
00:26
Вскрылась связь Лазарева с украинской певицей Maruv
23:14
"Все глаза, наверное, выплакала": Асмус намекнула на проблемы с Харламовым
22:00
Тимошенко собирает новый Майдан в Киеве
21:57
Прикованный к коляске Билан расхохотался от бессилия
21:40
"Близость у нас чаще двух раз в месяц": интимные откровения мужа звезды "Голоса"
21:40
Фотографа-убийцу спасли от изнасилования
21:24
Страшная и высохшая: злую от недоедания Водонаеву заплевали обиженные пышки
21:21
Рассерженная Бородина врезала обнаглевшей подписчице
20:55
Ученые предсказали исчезновение облаков
20:45
В Кремле ответили на дерзкие требования к Путину
20:37
Топ-менеджера крупного банка и шестерых лыжников накрыла лавина в горах Архыза (видео)
20:34
Мстительный Шнуров публично унизил бывшую жену
20:28
Пенсионерка в Омске взяла кредит на снятие порчи
19:56
Озабоченная Лолита в ночной рубашке шокировала россиян
19:36
Мужчина в Казани изрезал собутыльников и набросился на полицейского
19:25
Миллионерша Пугачева после скандала с юбилеем снизошла до простого народа
19:21
"ЕР" требует найти виновных в падении ледяной глыбы на ребенка
19:12
Ретейлеры объявляют Visa и Mastercard бойкот
19:00
Курс рубля рухнет в марте: Трамп атакует россиян
18:53
Спортивный стиль в мужском гардеробе
18:48
В Ростове вынесен приговор по громкому делу о госизмене
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Карина Мишулина разоблачила гнусную многоходовку Первого канала
"Уже не смешно": исхудавшая Пугачева напугала своим видом
Тимошенко собирает новый Майдан в Киеве
Счастливый Виторган объявил о рождении дочери
Миллионерша Пугачева после скандала с юбилеем снизошла до простого народа
Убийства и насилие: сделано шокирующее заявление о прошлом Зеленского
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл станут родителями "бесполого" ребенка

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com.
Меган Маркл и принц Гарри планируют дать своему будущему малышу самое прогрессивное воспитание. Августейшая чета не будет навязывать ребенку гендерные стереотипы. 
прочитано 110 раз

Меган и Гарри решили не узнавать пол малыша до рождения, супруги хотят, чтобы это стало сюрпризом не только для поклонников, но и для них самих. Знаменитости также решили, что постараются быть хорошими родителями, формирующими в своем чаде принципы равенства полов.

ПО ТЕМЕ

Сестра раскрыла правду о бессердечной Маркл

Кейт Миддлтон в прозрачном платье посмеялась над выпившим мужем

 Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Инсайдер, близкий к королевскому дому отметил, что супруги уже обсудили правила, которыми будут руководствоваться в воспитании. Меган и Гарри мечтают вырастить личность свободную от шаблонного мышления.

"В недавней беседе с друзьями Меган говорила о будущих родах и дальнейшем воспитании ребенка. Она сказала, что они с Гарри не собираются навязывать малышу какие-либо стереотипы", – цитирует одного из придворных Vanity Fair.

По словам анонимного источника, монаршая чета уже начала двигаться в этом направлении. Например, малышу уже спроектировали детскую, в интерьере которой не будут присутствовать цвета, так или иначе соотносящиеся с каким-либо полом, например, розовый и голубой. Супруги отдали предпочтение белому, бежевому и серому.

Отметим, что такой "гендерно-свободный" подход очень популярен в Америке и Европе. Родители разрешают своим чадам эксперименты, позволяют быть "бесполыми". Грубо говоря, если мальчик захочет отправиться в детский сад в платье принцессы, то ему не будут препятствовать. Известно, что в отрыве от стереотипов, связанных с полом, растут дети Анджелины Джоли, Киры Найтли, Кристин Белл и других. 

Автор: Руслана Алексеева1 марта 2019, 20:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто посетил тайную вечеринку в честь ребенка Меган Маркл

567

комментарии

Политика

Истеричный Лукашенко набросился с претензиями на Путина
Порошенко отправляют на пожизненное
Нагрубивший Путину Лукашенко объявил об уходе
Нахал Зеленский сделал хамский выпад в адрес Путина

Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл станут родителями "бесполого" ребенка
"Колька напился": странные танцы Баскова попали на видео
Елизавета II с огромным синяком вышла в свет
"Не высосать душу": испугавшаяся порчи Собчак закрыла глаза сыну

Проишествия

Топ-менеджера крупного банка и шестерых лыжников накрыла лавина в горах Архыза (видео)
Появилось видео избиения генерал-полковника в Москве
Взрыв у стен Кремля скрывали целые сутки
Популярный блогер пообещал исполнить желания зрителей и умер

Lifestyle

Алена Бабенко: казнить нельзя помиловать
Садальский похвалил Хабиба за борьбу с обнаженкой в театре
Концерт с музыкой искусственного разума довел публику до экстаза
Умер знаменитый композитор
Шоу-бизнес

"Попал под гребенку": Агутин шокирован предательством

Он надеялся получить почетное звание
Политика

Нахал Зеленский сделал хамский выпад в адрес Путина

Комик начал дерзить
Шоу-бизнес

Жена озвучила неутешительный диагноз Кержакова

Милана Тюльпанова не тешит себя надеждой
Шоу-бизнес

Бородина умерла от рака

Страшную новость сообщили ее близкие

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на март 2019 года
Вскрылась роковая ошибка Собчак и Виторгана
Больная Федосеева-Шукшина спасается бегством

Фоторепортажи

47-летняя Заворотнюк спрятала живот за пышной юбкой
Эффектная Ходченкова сверкнула бельем перед лицом Серебрякова
Помолодевшая Лариса Удовиченко стала неузнаваемой
Известная модель предсказала свою смерть

Спорт

Учениц Тутберидзе побили на первенстве Москвы
Старый гей сделал заявление о разрыве отношений с Медведевой
Медведеву назвали виновной в провале Туктамышевой
Загитова ловко ушла от неудобного вопроса о Медведевой

Регионы

"Все разваливается": недовольные россияне проговорились про Крымский мост
Подробности жуткой авиакатастрофы в Подмосковье
Скандальный стриптиз в отделении полиции возбудил руководство МВД (видео)
Повисшую на турнике малышку спасли от смерти в последний момент (видео)
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru