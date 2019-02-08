"Я верю, что это сглаз": Разин назвал истинную причину смерти 16-летнего сына

Известный продюсер высказался о гибели сына. Андрей Разин уверен, что в смерти подростка виноват злой рок.

Сын музыкального менеджера скончался 10 марта 2017 года в 16 лет от внезапной остановки сердца. Продюсер до сих пор не верит, что Александр мог уйти из жизни в таком возрасте. Чтобы установить истинную причину его смерти, Андрей Разин пригласил группу специалистов. Те выяснили, что подросток скончался от осложнений, вызванных ОРВИ.

Разин с ними не согласен. "Я склонен верить, что это сглаз, потому что исследовали смерть моего сына десять академиков и докторов наук. Три месяца исследовали анализы, все, что взяли, и пришли к мнению, что это внезапная остановка сердца. Острый миокардит, который бывает на один миллион случаев", – цитирует продюсера Пятый канал.

Андрей уверен: злой рок преследует всех членов семьи. Его второй супруге Наталье Лебедевой диагностировали рак крови. "Доказано по моему случаю, что можно сглазом вызвать онкологию. Остановка клеток, которые превращаются потом в раковую опухоль. Это то, что произошло с моей женой. Это доказано было научно в институте. Навели порчу, практически у нее образовалась лейкемия. Мы ее спасали", – добавила звезда.

По мнению менеджера, недоброжелатели завидуют ему, поэтому обращаются к черной магии. Андрей Разин признался, что после всех несчастий стал чаще ходить в церковь и молиться о здоровье близких. Более того, теперь он старается делать только добрые дела. Продюсер верит, что таким образом удастся защитить близких от сглаза.