Любовница Абдулова ушла в "Дом-2"

Любовница Александра Абдулова ушла в "Дом-2" после смерти актера. Известный артист был наставником Виктории Лановской, студентка встречалась с Абдуловым до его отношений с женой Юлией. А позже стала участницей скандального телепроекта.

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