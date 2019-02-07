Любовница Абдулова ушла в "Дом-2"
Виктория Лановская стала гостьей программы "Пусть говорят" на Первом канале. В студии она вспомнила об отношениях с великим актером Александром Абдуловым и попросила прощения у его матери. Кроме того, артистка рассказала, как попала на шоу "Дом-2".
Виктория и Александр познакомились на дне рождения общих друзей. Девушка была младше Абдулова на 27 лет. Она обратилась к нему с просьбой помочь ей на актерском поприще, а вскоре провели вместе ночь.
Избранница Абдулова познакомилась с его матерью Людмилой Александровной, когда встречалась с актером уже три месяца. "В первую очередь, я пришла в эту студию, так как чувствую вину перед мамой Саши. Я хочу извиниться за то, что я ее оставила. Сашина мама была для меня тоже мамой", – рассказала Виктория.
Александр Абдулов скончался от рака легких в 2008 году. Буквально через год после трагедии Вика появилась в телешоу "Дом-2". В 2009 году за внимание эффектной девушки боролись Степан Меньщиков и Андрей Черкасов.
Лановская призналась, что на самом деле ее никто из участников "Дома-2" не интересовал. Виктория просто хотела показать себя стране. Именно поэтому актриса решилась на участие в скандальном проекте "Дом-2". Сейчас у Лановской свой бизнес, в кино она больше не снимается.
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