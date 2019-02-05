Няне наследников британского престола приказали следить за языком

Мария Боралло помогает герцогу и герцогине Кембриджским воспитывать наследников. Няне детей Кейт Миддлтон – принцев Джорджа и Луиса и принцессы Шарлотты – строжайше запрещено называть детей "малышами".

Уроженка Испании Мария Боралло – выпускница британского Норланд-колледжа. Это заведение готовит лучших в мире нянь. Именно там будущую воспитательницу детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон научили, что называть детей "малышами" нельзя.

Как утверждают ведущие британские педагоги, запрет на употребление этого слова в общении с детьми – и особенно с наследниками престола – вполне оправдан. Это говорит об уважении к личности воспитанника.

"Слово "малыш" запрещено. Это знак уважения к детям как к личностям", – пояснила изданию Mirror королевский эксперт Луиза Херен. Она изучала учебный процесс в Норланд-колледже целый год, и утверждает, что это правило неукоснительно соблюдают все выпускницы заведения. По словам Херен, Боралло зовет маленьких принцев и принцессу по именам или просто называет их "детьми".

В целом же правнуки Елизаветы II ведут жизнь самых обычных детей. Мария Боралло и Кейт Миддлтон уделяют детям очень много времени. Как сообщается, женщины даже успели сдружиться.

В последнее время британская королевская семья страдает из-за слухов о конфликте между Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Поговаривают, что герцогиня Кембриджская испытывает из-за этого сильный стресс и даже перестала нормально питаться.



Совсем недавно Кейт Миддлтон исполнилось 37 лет. Важную дату она решила отпраздновать, устроив частную вечеринку в загородном доме в деревне Анмер в Норфолке. Мероприятие посетили близкие друзья Кейт Миддлтон.

