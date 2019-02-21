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Шоу-бизнес

Разъяренный принц Уильям бросился к Кейт Миддлтон

Принц Уильям. Фото: www.globallookpress.com
Принц Уильям был крайне возмущен тем, что папарацци настойчиво преследуют его возлюбленную. Внук британской королевы выступил с официальным заявлением и потребовал, чтобы Кейт Миддлтон оставили в покое.
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В 2007 году в британской прессе стали распространяться сообщения о том, что младший сын принца Чарльза собирается сделать предложение своей подруге, с которой он познакомился еще во время учебы в университете, в ее день рождения. Когда 9 января Кейт Миддлтон вышла из дома и направилась к машине, чтобы поехать на работу, со всех сторон ее окружили около 30 фотографов. Журналисты отчаянно пытались сделать снимки возлюбленной принца, потому что думали, что в этот день пара объявит о помолвке.

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Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Как утверждает автор фильма "Chasing the Royals", эти ужасающие сцены преследования сильно разозлили принца. "Разъяренный Уильям выступил с заявлением перед репортерами. Он настоял на том, чтобы они перестали преследовать его девушку. В конце концов влюбленные были вынуждены переехать в отдаленный уголок Уэльса", – пояснил он.

Представитель старшего сына принца Чарльза заявил, что "Уильям был крайне недоволен поступком папарацци". "Больше всего он хочет, чтобы они прекратили свои действия. Как и любый обычный человек, мисс Миддлтон должна иметь возможность спокойно заниматься своими делами без вмешательства посторонних. Сложившаяся ситуация является невыносимой для всех вовлеченных сторон", – передает его слова издание Express.

Родители герцогини – Майкл и Кэрол – также были обеспокоены тем, что за их дочерью регулярно ходят полдюжины папарацци. Конец этому скандалу положила сама Елизавета II. Британская королева потребовала, чтобы ко всем фотографам, пытающимся влезть в частную жизнь членов монаршей семьи, были применены серьезные меры.

Несмотря на все слухи, в тот день сын принцессы Дианы так и не сделал предложение Кейт Миддлтон. Королевский эксперт Кати Николл утверждает, что герцог Кембриджский "испытывал давление", и потому хотел замедлить темп развития отношений. "Их отношения зашли в тупик. Уильям постоянно испытывал давление со стороны прессы и окружающих, которые постоянно обсуждали вопрос его женитьбы. В то время он хотел заниматься разной деятельностью, а не только проводить все время со своей избранницей", – пояснила специалист.

В апреле 2007 года внук королевы позвонил своей бывшей девушке и предложил ей сделать перерыв. "Кейт была очень расстроена", - вспоминает королевский корреспондент Ричард Палмер. Тем не менее спустя два месяца влюбленные воссоединились. В октябре 2010 года принц Уильям наконец сделал предложение Кейт Миддлтон во время их отдыха в Кении. Церемония бракосочетания состоялась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Супруги воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Автор: Полина Крылова21 февраля 2019, 12:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Настоящая сказка: история любви Кейт Миддлтон и принца Уильяма

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