Нелепую Пугачеву заставляют избавиться от "гнезда" из волос
Эксперт ознакомилась со снимком, на котором знаменитость позирует в коротких шортиках и молодежной кофте с принтом. Николаева не согласилась с мнением интернет-обывателей, которые писали, что звезда смотрится нелепо и комично.
"Я хоть и не поклонница Аллы Борисовны, но хочу сказать – все мы выглядим по-разному, и такой вариант для 70 лет не так уж и плох. Да, не по возрасту, но она не красится в блондинку, не наращивает ресницы, не красит губы красным. Просто старается выглядеть молодежно, и это ее право. Не сексуально. Молодежно. И это очень правильный ход с ее стороны", – рассудил стилист.
Меж тем, модный эксперт посоветовала Алле Борисовне попробовать более сдержанные образы. Звезду заставляют забыть о самой главной своей фишке, которая делает Пугачеву Пугачевой, – пышном "гнезде" из волос.
"Я бы посоветовала ей уже уйти от этой "львиной" прически, в сторону чего-то более гладкого и спокойного, а также выбирать одежду более элегантных силуэтов. А пока, на этой фото, она напоминает мне героиню мультфильма "Маленькая Баба-Яга" 1986 года", – резюмировала Анастасия Николаева.
Поговаривают, что артистка легла на сохранение
Актер сделал сенсационное заявление
Певец переживает за свой голос из-за сильнейшей простуды
Вдохновившись просмотром голливудского боевика прима-балерина села на шпагат.