Нелепую Пугачеву заставляют избавиться от "гнезда" из волос

В Сети обсуждают смелый наряд, который выбрала Алла Пугачева для похода на детский праздник. Мнения поклонников разделились, поэтому "Дни.ру" попросили ведущего стилиста студии "Dajmur" Анастасию Николаеву прокомментировать образ Примадонны.

Эксперт ознакомилась со снимком, на котором знаменитость позирует в коротких шортиках и молодежной кофте с принтом. Николаева не согласилась с мнением интернет-обывателей, которые писали, что звезда смотрится нелепо и комично.

"Я хоть и не поклонница Аллы Борисовны, но хочу сказать – все мы выглядим по-разному, и такой вариант для 70 лет не так уж и плох. Да, не по возрасту, но она не красится в блондинку, не наращивает ресницы, не красит губы красным. Просто старается выглядеть молодежно, и это ее право. Не сексуально. Молодежно. И это очень правильный ход с ее стороны", – рассудил стилист.

Меж тем, модный эксперт посоветовала Алле Борисовне попробовать более сдержанные образы. Звезду заставляют забыть о самой главной своей фишке, которая делает Пугачеву Пугачевой, – пышном "гнезде" из волос.

"Я бы посоветовала ей уже уйти от этой "львиной" прически, в сторону чего-то более гладкого и спокойного, а также выбирать одежду более элегантных силуэтов. А пока, на этой фото, она напоминает мне героиню мультфильма "Маленькая Баба-Яга" 1986 года", – резюмировала Анастасия Николаева.