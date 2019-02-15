Красотку из "ВИА Гры" побили за любовь к подарочкам

Экс-солистка группы "ВИА Гра" и телеведущая подверглась жесткой критике со стороны блогера Лены Миро. Татьяна Котова опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост перед Днем всех влюбленных, который вызвал противоречивые мнения у пользователей соцсети.

По мнению Котовой, 14 Февраля, 8 Марта, Новый год и день рождения возлюбленной – даты, о которых представитель сильного пола обязан помнить. "Абсолютно каждый любящий мужчина может и должен радовать свою любимую вниманием. А также знать и интересоваться, чем поднять и создать праздничное настроение, а не только своим присутствием и наличием", – написала Татьяна.

По словам телеведущей, не стоит принимать отговорки мужчин вроде "не было времени, возможности или не успел скопить денег на ромашки". Котова заявила, что лично для нее это элементарное непроявление заботы и нежелание сделать девушку чуть счастливее.

Мнения фолловеров разделились. Некоторые посчитали, что подарки для любящих сердец – не главное. Такого мнения придерживается и Лена Миро. Она жестко раскритиковала Татьяну Котову.

"Гражданка Котова, певшая в Сургуте для нефтяников, обозначила главный приоритет влюбленных – подарочки! Нет подарочка? Адьос, дорогой! Может, я тебе еще подпишу трогательную открытку, но ты тогда Mercedes в бантах перед подъездом поставь!" – высказалась блогер.

"Содержанка, например, искренне любит своего папика небескорыстно. Оставил на тумбочке денежку? Молодец, папик! Снял квартиру? Купил машинку? И снова ты молодец! А нет – так другого надо искать папика. Я вам больше скажу: проституция держится на том же самом", – считает Миро.

"О каком равноправии полов, о каком уважении женщин можно говорить в обществе, если баба измеряет ценность отношений для себя с точки зрения безделушек?" – побила словом Котову блогер. Миро задалась вопросом: будет ли мужчина уважать, ценить и считать равной себе женщину?

Напомним, что бывшая солистка женской поп-группы "ВИА Гра" выступала в составе коллектива в 2008-2010 годах. Она является третьей девушкой России, принявшей участие в конкурсах красоты "Мисс Вселенная" и "Мисс мира".

