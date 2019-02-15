"Транслируем свадьбу в прямом эфире": Басков сделал сенсационное признание

После первого брака знаменитый певец повстречал много красивых женщин, однако ни с одной из них так и не связал свою жизнь. Николай Басков надеется, что в скором времени встретит свою спутницу.



Многие бывшие возлюбленные артиста сразу после расставания удачно вышли замуж. Телеведущая Оксана Федорова встречалась с Николаем Басковым на протяжении двух лет. Влюбленные даже планировали устроить свадьбу, однако по неизвестной причине они расторгли помолвку. Спустя некоторое время "Мисс Вселенная 2002" оформила отношения с сотрудником администрации президента Андреем Бородиным. На данный момент супруги воспитывают двоих детей.

Роман с фотомоделью Викторией Лопыревой тоже продлился недолго. В июле 2017 года они сообщили о свадьбе, которая должна была состояться в октябре в городе Грозном. Однако вскоре они разорвали отношения. В конце прошлого года модель заявила, что беременна от нового избранника, имя которого она решила сохранить в тайне.

Певец обратил внимание, что все его отношения заканчиваются одинаково. "С кем-то расстаюсь – удачно выходят замуж. С кем-то расстаюсь – внезапно беременеют", – цитирует звезду Пятый канал. Известный астролог Павел Блога предсказал исполнителю, что "он найдет свое счастье после 42". "Мою свадьбу будем транслировать в прямом эфире на федеральном канале", – добавил он.

Николай Басков также опроверг слухи о том, что все его бывшие отношения были пиар-ходом. "Да вы все время пишите одно и то же. Все для прикрытия. То есть мы бесполые какие-то существа, мы не можем сексом заниматься. И всех, кого не покажешь, все прикрытие. Одно прикрытие, второе прикрытие, третье", – заключил он.