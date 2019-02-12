Басков познакомил невесту Бузову с родными
Шоумен и тревел-блогер из Сыктывкара Константин Басков, через соцсеть "ВКонтакте" предложивший руку и сердце Ольге Бузовой, познакомил ее с родственниками. Он опубликовал в Сети ряд коротких видео, на которых представил звезде скандально известного реалити-шоу "Дом-2" родных. Басков убежден, что Бузова непременно обретет счастье с "парнем из села". Знает ли о его существовании артистка, пока не известно.
Кстати, 15 февраля Ольга Бузова должна дать концерт в Сыктывкаре. Однако поющая ведущая серьезно заболела. О недуге она рассказала на своей официальной странице в Instagram. "Вот уже три дня я дома. У меня постельный и голосовой режим – говорить нельзя. С утра до вечера я нахожусь под наблюдением врачей, постоянные процедуры и прием лекарств..." – сообщила Бузова.
Она даже работать не может. "Врачи строго-настрого запретили мне выходить из дома – и никаких "но"! Они уже знают, что я могу сбежать на работу. Уже не до шуток, все серьезно. Мой организм очень слаб, дал сбой в самый неподходящий момент. Нужно было восстанавливаться. Сейчас самое главное – поднять иммунитет. Я сильная, справлюсь со всем", – убеждена поющая ведущая.
Судя по свежим фото в Stories, которые опубликовала Ольга Бузова, ситуация под контролем. Звезда "Дома-2" еле говорит, но все же нашла в себе силы съездить в клинику на процедуры и сделать рентген-снимки.
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