Известный диктор слишком поздно узнал о раке

Легендарный диктор ЦТ Евгений Суслов узнал об онкологическом заболевании после обследования. Выяснилось, что у него уже четвертая стадия.

1 февраля в результате тяжелой болезни умер 81-летний Евгений Суслов, известный диктор ЦТ. Он был одним из первых ведущих программы "Время", вел трансляции парадов и демонстраций на Красной площади, а также эстрадные концерты и новогодние "Голубые огоньки". 58 лет он был женат на одной женщине, и сейчас вдова диктора Алевтина Михайловна поделилась воспоминаниями об именитом супруге.

Они познакомились на улице совершенно случайно. "Он только из армии вернулся (служил на флоте в Таллине) и стал учиться на инженера в Бауманке, а я подрабатывала манекенщицей в ГУМе. Шла с подругой, которая с ним на курсе занималась, ну и решили подшутить – кинули в него снежком. А Женя и пошел за мной. Так всю жизнь прошагали в паре", – рассказала вдова.

До первых родов супруга Евгения Суслова работала в Доме моделей на Кузнецком Мосту, а потом стала воспитательницей в детском саду. Впрочем, там она дослужилась до заведующей, однако в этот момент влиятельный муж подключил свои связи, и супруга стала заместителем директора в рыбном магазине.

У Евгения Суслова было много поклонниц. Некоторые даже приезжали к нему домой и заявляли, что у них дети от диктора. "Я понимала, что врут, просто хотят на него живьем посмотреть. Но переживала, конечно, сильно", – призналась вдова диктора.

Когда распался СССР, Евгений Суслов ушел с телевидения и 25 лет не работал. Жена хорошо зарабатывала. "Он страдал, что сидит без дела, но на разные терки-шоу к Андрею Малахову, куда постоянно зазывали, суля хороший гонорар, не ходил. Говорил, что чернить свое доброе имя на старости лет не собирается", – цитирует вдову Евгения Суслова "Экспресс-газета".

Прошлой осенью стало известно, что у диктора онкологическое заболевание – рак прямой кишки. "На живот все чаще стал жаловаться. Прошлым летом на даче у старшей дочки едва поест – сразу же ложится, потому что тяжесть невыносимая мучила. Но боль мужественно терпел. И не верил, что это что-то серьезное. Думал, ерунда, пройдет. А потом лег на обследование в президентскую больницу, там и прояснилось – четвертая стадия", – рассказала Алевтина Михайловна.

Диктор сгорел буквально за несколько месяцев. Вдова сообщила: "Ему операцию срочную сделали, после нее три дня кряду спал, а потом глаза открыл, на дочек посмотрел, которые рядом находились, и сразу умер".