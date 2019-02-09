"Уже где-то там": Толмацкий на грани срыва из-за смерти Децла
Александр Толмацкий до сих пор не находит себе места из-за смерти сына. Бизнесмен разместил в своем Instagram видеозапись с концерта Децла.
На опубликованных кадрах видно, как толпа поклонников веселится на выступлении рэпера. "Уже где-то там", – подписал видеозапись Толмацкий.
Очевидно, что отец музыканта очень переживает, что его сын скончался в столь молодом возрасте. При этом большую часть сознательной жизни Децл не разговаривал с Александром.
Ранее сообщалось, что поклонники Децла нашли очередного "виновного" в смерти кумира. В этот раз под раздачу попал популярный шоумен и актер Александр Ревва.
Фанаты Толмацкого припомнили резиденту Comedy Club пророчество в кавер-версии на песню "Вечеринка". Наделенная долей черного юмора песня была исполнена еще 15 лет назад.
Ревва жестко пошутил о преждевременной смерти одного из самых популярных на тот момент артистов. "Вечеринка у Децла дома. Пришли почтить память ребята со всего района", – спел юморист.
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