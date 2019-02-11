Наживший серьезные проблемы Табаков молит о помощи

Сын знаменитого российского артиста играет в театре и принимает участие в съемках фильмов. Из-за напряженного графика родственник Олега Табакова перестал посещать театральный институт.

Павел стал гостем развлекательной программы "Вечерний Ургант". Он рассказал ведущему, что учится на втором курсе продюсерского факультета ГИТИСа. Студент признался, что у него много хвостов и показал оператору зачетку. "Это зачетная книжка, в которой у меня лежат направления на пересдачу. Их много", – поделился он. Сын Олега Табакова в шутку попросил зрителей помочь найти хорошего репетитора по математике.

На передаче Павел представил одну из своих последних работ в кино – историческую драму Игоря Зайцева "Тобол", в которой исполнил роль Петра Ремезова, сына картографа из Тобольска. В фильме также снялись Дмитрий Назаров и Дмитрий Дюжев. Картина скоро выйдет в широкий прокат, передает Teleprogramma.pro.

Напомним, Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года в результате сердечного приступа. Ранее Павел сообщил, что узнал о страшном диагнозе отца за несколько лет до трагедии. "Он сам с этим жил какое-то время, а потом рассказал нам. Были я, мой брат Антон... Мы сидели на кухне в Крылатском... Тогда он добавил, что мама не знает еще", – цитирует его StarHit.