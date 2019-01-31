"Он чуть старше моего сына": Зудина рассказала о новом романе

Марина Зудина дала откровенное интервью. Она рассказала о своей жизни без мужа, легендарного актера Олега Табакова.

После многолетней паузы Марина Зудина возвращается в кино. Скоро состоится премьера сериала Константина Богомолова "Содержанки", в котором артистка исполнила одну из ролей. Примечательно, что фильм рассматривается как эротический триллер. Однако Марина Зудина считает картину психологической драмой.

"Для меня это скорее история очень одиноких людей, многие из которых просто не знают, что такое любовь. Не дано. В жизни, к сожалению, такое часто встречается", – отметила актриса.

По сюжету у героини Марины романтические отношения с мужчиной, который значительно моложе ее. "Если уж и есть в моей сюжетной линии провокация, то это скорее возраст партнера, с которым у моей героини связь. Он чуть старше моего сына", – цитирует Зудину Woman.ru.

Помимо "Содержанок", готовятся к выходу проекты "Хороша жена" и "Ампир V". Актриса подчеркнула, что не переключилась на работу в связи с трагедией в семье, а "так совпало". Между тем весной будет год, как умер Олег Табаков, супруг Марины Зудиной. Она призналась, что так и не смирилась с потерей.

"Утрату нельзя пережить, потому что это остается с тобой навсегда. Все мои потери со мной. Жизнь просто течет параллельно. Есть жизнь, а есть твоя боль, и это две параллели. Я могу шутить, но, если где-то услышу голос Олега Павловича, слезы сразу выступают на глаза", – отметила Марина Зудина.

Актриса заявила, что больше не боится смерти: "Я верю, что душа бессмертна. Смерть – это не окончание жизни, а переход куда-то в другое измерение. Это встреча с теми, кого ты любил. Сегодня я не боюсь смерти. Проведя в реанимации сто с лишним дней и увидев столько боли, я на многое стала смотреть иначе. Произошла переоценка ценностей".