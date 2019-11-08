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"Вся грудь в крестах": Собчак разнесли в пух и прах

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Многие привыкли видеть знаменитостей красивыми и одетыми по последнему писку моды. Тем не менее, эксперты крайне неодобрительно высказались о популярной ведущей Ксении Собчак.
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В новом выпуске своего шоу, выходящего на видео-хостинге YouTube, супруга режиссера Константина Богомолова предстала перед зрителями в нежном красном платье из легкой ткани. Глубокое декольте подчеркнуло длинную шею звезды отечественного шоу-бизнеса, а модная в последнее время поясная сумка и грубые ботинки дополнили образ.

Впрочем, Елена Бестави, эксперт по имиджу и стилю, не оценила подобный образ Ксении. Она, конечно, признала этот наряд актуальным, однако стилем в таком сочетании вещей даже не пахнет. Кроме того, эксперт предположила, что что-то не так с внутренним состоянием Собчак.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"Для меня стиль – это внешнее отражение внутреннего состояния человека. В данном случае это не стильно. Да, вещи модные, но в таком сочетании – какая-то цыганщина, простите. С романтичным платьем Ксения надевает грубые ботинки и сумку. Совершенно несуразный контраст", – передает слова Елены издание Teleprogramma.pro

Кроме того, не забыла Бестави пройтись и по украшению Ксении. Глубокий вырез на платье был подчеркнут длинной многослойной цепочкой с крестами. Имидж-мейкер отметила, что подобные украшения действительно в моде, однако на них, как правило. присутствует один кулон, отвечающий модным трендам.

"А здесь вся грудь в крестах… Что она хочет сказать? Что верующая? Я не могу понять. Я думаю, Ксения просто эпатирует, кричит своим образом: "Обратите на меня внимание!", – подытожила эксперт.

Автор: 8 ноября 2019, 02:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богомолова перекосило рядом с Собчак

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