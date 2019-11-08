"Вся грудь в крестах": Собчак разнесли в пух и прах

Впрочем, Елена Бестави, эксперт по имиджу и стилю, не оценила подобный образ Ксении. Она, конечно, признала этот наряд актуальным, однако стилем в таком сочетании вещей даже не пахнет. Кроме того, эксперт предположила, что что-то не так с внутренним состоянием Собчак.
"Для меня стиль – это внешнее отражение внутреннего состояния человека. В данном случае это не стильно. Да, вещи модные, но в таком сочетании – какая-то цыганщина, простите. С романтичным платьем Ксения надевает грубые ботинки и сумку. Совершенно несуразный контраст", – передает слова Елены издание Teleprogramma.pro
Кроме того, не забыла Бестави пройтись и по украшению Ксении. Глубокий вырез на платье был подчеркнут длинной многослойной цепочкой с крестами. Имидж-мейкер отметила, что подобные украшения действительно в моде, однако на них, как правило. присутствует один кулон, отвечающий модным трендам.
"А здесь вся грудь в крестах… Что она хочет сказать? Что верующая? Я не
могу понять. Я думаю, Ксения просто эпатирует, кричит своим образом:
"Обратите на меня внимание!", – подытожила эксперт.
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