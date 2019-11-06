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Егор Крид разыскивает униженного ребенка

Егор Крид. Фото: instagram.com/egorkreed
Певец Егор Крид решил выступить в роли рыцаря на белом коне. Артист разыскивает униженную в Новосибирске девочку.
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Представители знаменитости рассказали, что Егор от всей души хочет помочь школьнице, которую оскорбили прямо во время чаепития в классе. Из-за того, что мама девочки не стала сдавать деньги на проведение мероприятия, ребенка не подпустили к столу и запретили пользоваться одноразовыми стаканчиками, закупленными для чаепития.

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 Егор Николаевич Крид (Булаткин)

Егор Николаевич Крид (Булаткин) певец

Обиженный ребенок ушел плакать в туалет, откуда позвонил маме и рассказал о сложившейся ситуации. Школьница была чрезвычайно расстроена произошедшим. Конечно, в скором времени классная руководительница вернула ее к одноклассникам, однако неугомонная мамаша, резко настроенная против девочки, вновь подняла шум.

Скандал достиг такого масштаба, что даже крупные СМИ обратили на него внимание. Началась целая череда расследований. Мама малышки даже заявила, что намерена судиться с обидчицей девочки. По ее словам, она имела возможность сдать деньги на школьный праздник, однако ее требование отчетности в родительском комитете просто проигнорировали. Женщина отметила, что платить за "неизвестно что" она не намерена.

Тем не менее, мир не без добрых людей. Общественность возмутилась произошедшим и предложила организовать для школьницы свой потрясающий праздник. Кроме того, активисты намерены привлечь к торжеству и Егора Крида, песни которого новосибирская малютка обожает, однако им не удалось до сих пор выйти на исполнителя.

"Мы слышали про этот случай и хотели бы поддержать девочку, но не знаем, как с ней связаться. Мои контакты есть везде, во всех социальных сетях. Странно, что меня не могут найти". – рассказала в разговоре с корреспондентами издания Teleprogramma.pro PR-директор рэпера Мария Кордупель.

Впрочем, представители певца надеются, что установить контакт с потерпевшей все-таки удастся. Отмечается, что Егор не против встретиться со школьницей.

Автор: 6 ноября 2019, 20:54
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Перешел очередной рубеж: Егор Крид отмечает день рождения

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