"Обязательно меня нужно в туалете отжахать": Серябкина о несложившихся отношениях с Кридом

Певица Ольга Серябкина призналась, что работать с Егором Кридом было крайне сложно. Артистка объяснила, почему не стала бы встречаться с вокалистом.

В мае 2017 года Егор Крид и Ольга Серябкина выпустили первый совместный трек "Если ты меня не любишь", который имел большой успех. Спустя время артисты вновь порадовали фанатов. В новом музыкальном ролике "Потому что любовь" вокалистка призналась в чувствах к коллеге по цеху. Ольга настолько натурально изображала чувства, что многие всерьез решили, что музыкантов связывало нечто большее, чем творчество.

Между тем в интервью телеведущей Ксении Собчак Ольга Серябкина сообщила, что не стала бы заводить любовных отношений с Егором Кридом, хотя между ними изначально была симпатия. Все дело в том, что артистка привыкла скрывать подробности личной жизни. Егор же, наоборот, многое делает публичным – это отпугнуло Ольгу.

"Я ему нравилась, я думаю. Но я посмотрела его интервью о Нюше. Мне не хочется, чтобы про меня так говорили. Я считаю, что это очень немужское. Но может он сейчас повзрослел, стал молодец. Я хочу доверять мужчинам, которые потом не будут… Я к нему относилась с осторожностью, думаю и он ко мне. Он как раз из тех людей, которые тоже считают меня не наивной хорошей доброй девочкой, которая почку отдаст, а the other side (с английского "с другой стороны" – прим. ред)", – отметила Ольга Серябкина в ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!".

Вокалистка рассказала, что работать с Егором было непросто. Артист часто не держал слова. По словам исполнительницы, с Кридом тяжело договориться. К примеру, он требовал включить постельную сцену, хотя Ольга сниматься в ней не хотела.

"Мы очень долго не могли снять клип, потому что ему обязательно меня нужно в туалете отжахать... в клипе. Ему нужно было показать, что он очень крутой", – поделилась артистка.

Ольга Серябкина отметила, что Крид постоянно пытался исправить их совместный трек. Потом она поняла, что Егор предлагал коррективы не потому, что в песне было что-то не так, а потому, что пытался сделать себя соавтором.

"Он хотел, чтобы было так, а не иначе, он хотел переписывать какую-то мелодию, что-то переделывать. Некоторым людям нужно, чтобы их фамилия стояла в авторстве", – отметила Ольга Серябкина.