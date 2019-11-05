Вдова избавилась от ценных вещей Кобзона

Нелли Кобзон всегда желанный гость на светских раутах, премьерах и вернисажах. Гала-ужин в преддверии российской национальной премии "Виктория", которая состоится в Кремле 5 декабря, не стал исключением. Там был дан старт голосованию за лучших музыкантов, а после него корреспондент "Дни.ру" встретился с очаровательной вдовой Иосифа Кобзона.

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