Популярная певица рассталась с сыном миллиардера

Канадская певица Аврил Лавин рассталась с сыном миллиардера Филиппом Сэрофимом после года отношений. Причина разрыва пока не раскрывается.
Напомним, что Аврил Лавин была дважды замужем. С 2006 по 2010 год певица состояла в браке с вокалистом панк-рок-группы Sum 41 Дериком Уибли. В 2013-м артистка узаконила отношения с участником Nickelback Чедом Крюгером. Супруги расстались через два года, передает РИА ФАН.
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