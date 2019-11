Рок-группа My Chemical Romance объявила о воссоединении

Американская группа My Chemical Romance была основана в 2001 году. Музыканты выпустили четыре альбома, последний из которых вышел в 2010-м. В 2013 году коллектив объявил о распаде.

На официальной странице My Chemical Romance в Twitter появилось сообщение о том, что скоро начнутся продажи на их концерт под названием "Возвращение". Выступление состоится в Лос-Анджелесе 20 декабря.

Один человек может купить не более двух билетов. Shrine Expo Hall откроет свои двери для фанатов в 19:00, концерт начнется в 20:30.

Like Phantoms Forever...

Tickets on Sale Friday 11/1/19 at 12:00 PM Pacifichttps://t.co/2YL9zhCflN pic.twitter.com/X4BMzRUBqT