Супруга Газманова готова поделиться методами манипуляции сыном (видео)

Шутливое заявление женщина сделала на личной странице в социальной сети "Инстаграм". Она отметила, что не так давно сходила вместе с сыном на новый фильм о Малифисенте. История закручена так, что главная колдунья не хочет, чтобы ее крестница принцесса Аврорра выходила замуж за своего возлюбленного – принца Филиппа.
Как отмечает Пятый канал, Марина решила полностью отвергнуть сходство с Диснеевской героиней и рассказала, что наоборот хотела бы найти для своего Филиппа подходящую невесту. "Я даже очень жду хорошую девочку для сына и рада буду поделиться всеми знаниями по пользованию предмета своего обожания! Ау, моя девочка-принцесса, ты где?", – написала Марина.
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