Рискует в опасное время: отмечающему день рождения Дудю вынесли предупреждение

Талантливый журналист и телеведущий Юрий Дудь празднует свой 33-й день рождения. С какими трудностями предстоит столкнуться одному из самых популярных российских блогеров, "Дни.ру" узнали у специалиста.

"33 года часто называют возрастом Христа. Сложное время для человека, особенно для творческого, занимающего уверенную жизненную позицию, являющегося в чем-то лидером. Этот период связан с переоценкой ценностей, меняются цели, приоритеты. Это же время считается опасным для тех, кто не привык скрывать своих мыслей и ходить по лезвию ножа", – предупредила Юрия ясновидящая Марианна Абравитова.

С одной стороны, Дудь подошел к такой жизненной черте, когда уже можно подводить итоги. И они у него потрясающие. Он талантливый, яркий, смелый журналист, умелый интриган в хорошем смысле слова. Целеустремленный человек и настоящая творческая личность. Но очень скоро он столкнется с тем, что градус нужно повышать – зритель не будет удерживать свое внимание в одной точке долго. Интерес к нему может рассеяться так же быстро, как он и появился. Юрию придется искать новый формат для своих передач, либо делать интервью еще более скандальными, – считает Абравитова. – И здесь его будет поджидать проблема: он рискует перейти рубеж и столкнуться с противодействием сильных мира сего. Нам уже продемонстрировали, как опасно быть скандальным журналистом на примере дела Голунова. Дудь может столкнуться с попытками закрыть его программу или куда более серьезными последствиями. В наступающем году ему нужно быть очень аккуратным, чтобы не подвергнуть свою жизнь опасности".

Если Юрию удастся сохранить этот баланс, у него есть все шансы заняться продюсированием похожих проектов на телевидении. Здесь у него может получиться что-то оригинальное и свежее. Ему интересна съемка фильмов – творческая энергия телеведущего постепенно перетекает сюда. Ему интересно не только документальное, но и художественное кино. Он обязательно попробует сняться в своем фильме в качестве актера. Дудя ждет интересное, многогранное будущее. Он будет везде: на ТВ, на радио и, конечно же, в интернете.

В плане личной жизни его ждет стабильность. Он достаточно авторитарный семьянин. Несмотря на внутреннюю свободу, с которой он делает свои проекты, внутри семьи у него все прописано по его правилам.