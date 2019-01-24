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Рак довел звезду сериала "Воронины" до нищеты

Павел Любимцев. Фото: www.globallookpress.com
Племяннику Павла Любимцева врачи поставили страшный диагноз "рак крови и костного мозга". Звезда сериала "Воронины" потратила все деньги на лечение родственника и теперь просит неравнодушных о помощи. 
прочитано 1751 раз

О трагедии в семье артист рассказал в социальных сетях. Он сообщил, что 24-летний племянник серьезно болен, но у мужчины нет близких, которые могли бы ему помочь. Любимцев потратил все деньги на лечение родственника и теперь еле сводит концы с концами.

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"Я, Павел Евгеньевич Любимцев, обращаюсь к вам с просьбой о материальной помощи. Я попал в тяжелейшую ситуацию. На волосок от смерти мой племянник. У него лейкоз. Он круглый сирота, его некому поддерживать. Я раньше даже шутил, что "сказочно богат". Прошли три года, и у меня не осталось ничего. Я разорен и кругом в долгах", – поделилась звезда сериала "Воронины".

По словам Павла, спасти жизнь племянника могут только квалифицированные врачи. Но только за большие деньги. "Парню всего 24 года. Врачи надеются его спасти, говорят, что он сильный. Однако нынешняя наша медицина не работает без денег. "Нет денег – нет и лечения". А деньги огромные: сотни тысяч рублей. Помогите! Я просто погибаю", – рассказал актер.

Вскоре звезда сериала "Воронины" удалила пост. Некоторые пользователи предположили, что артисту стало стыдно просить деньги у поклонников. 

Автор: Полина Крылова24 января 2019, 14:46

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