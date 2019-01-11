Звезда "Ворониных" с треском провалилась

Звезда сериала "Воронины" рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться после переезда за город. Семья Екатерины Волковой продолжает жить в необустроенном доме.

Около года назад актриса переехала вместе с супругом и шестилетней дочерью в загородный особняк. И по сей день они продолжают обустраивать новый дом. "Когда только въехали, первый этаж был в полиэтиленовых перегородках. В одной части мы жили, в другой в это время красили стены, ставили окна, двери. Даже сейчас приходится постоянно что-то доделывать. Где-то нет дверей, куда-то просится еще одна тумбочка", – поделилась Екатерина Волкова.

Артистка призналась: после того как она уехала из города, ее жизнь кардинально изменилась. Выходные дни Волкова предпочитает проводить дома вместе с семьей. "Мы готовим, сидим у камина, смотрим фильмы, а потом идем прогуляться с собаками. Такие дни, правда, случаются крайне редко, я уже и не помню, когда был последний", – передает ее слова StarHit. Звезда "Ворониных" в шутку назвала такие дни "тюленьими".

Екатерина Волкова также рассказала, что из-за непростого рабочего графика часто приезжает домой поздно, поэтому все заботы о ребенке ложатся на ее мужа Андрея. Он помогает дочери делать домашнюю работу, а после этого они вместе смотрят мультфильмы. Иногда они так увлекаются, что даже забывают поужинать. "Приезжаешь домой, а тут Лиза: "Мамочка, а можно поесть?" – с улыбкой отметила артистка.