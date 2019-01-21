"Беременность вам идет": в Сети обсуждают круглый живот Кудрявцевой

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Понедельник 21 января
Лента новостей
09:09
Названа причина столкновения теплохода с причалом в Москве
09:01
В Москве ограбили девушку-подростка
08:54
В Москву идет аномальный арктический мороз
08:30
В Москве в больницу попал известный композитор
08:20
Обрушение стены дома в Магнитогорске попало на видео
08:10
Длину новогодних каникул могут пересмотреть
20:11
Чубайса спустили с небес на землю после замечания Захаровой
19:21
Отвергнутая Ди Каприо красотка показала роскошную фигуру
16:31
Крещенские купания Путина довели украинцев до истерики
15:54
Самый старый человек на Земле умер в возрасте 113 лет
15:22
Под Москвой с третьего этажа торгового центра упал автомобиль
14:01
Выступала в рванье: известный певец рассекретил тяжелую судьбу Аллегровой
13:41
Тонущему авантюристу Порошенко дали последний шанс
13:14
"Поздравляю с пополнением!": Лазарев показал своего малыша
12:42
С раздевшейся на морозе Бузовой случилось ужасное
12:31
Звезда шоу "Битва экстрасенсов" сделала громкое заявление после скандала с разоблачением
12:25
Признанная иконой стиля модель победила рак
11:58
"Ужасно бездарный": Галкина признали недостойным цветущей Пугачевой
11:41
Известный российский режиссер умер после продолжительной болезни
11:13
Врачи поставили крест на тяжелобольном Губине
10:48
Меган Маркл и принц Гарри в панике бегут из дома
10:15
"Дурно пахнущая слава": порочащей доброе имя Табакова актрисе вынесли вердикт
08:06
Палата без удобств: Маркл решила рожать в больнице для бедных назло Миддлтон
06:02
"Беру с собой на все гастроли": Валерия призналась в тайной зависимости
00:14
"Конец пятилетке издевательств": Порошенко предрекли скорый крах и забвение
21:03
"25 сантиметров твердости": показавший себя в плавках Киркоров не устоял против соблазна
17:28
Евгения Медведева сбежала из страны
16:36
Арбенина выписалась из клиники после сердечного приступа
15:50
На Лолиту подали в суд за долги
15:28
"Горяча, чертовка!": мужчины теряют рассудок от полуголой украинской прыгуньи
15:14
"Только семья и закадычные друзья": критикующую артистов Пугачеву приперли к стенке
14:59
Умер легендарный КВНщик
14:50
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 января 2019 года
14:38
Порошенко разнесли за унижение деревенских детей
14:21
"Алкина птичка": Галкин неожиданно показал огромное тату
13:51
Избалованный сын дожимает убитую горем Джоли
13:43
Телеведущий Виктор Мочалов ушел из жизни
13:01
"Чистейшее вдохновение": Дакота восхитилась экс-любовницей Соколовского
12:52
Лукашенко открестился от Украины после упреков России
12:00
"Мне было больно": известная актриса о домогательствах о жаждущего увидеть грудь Табакова
11:54
"А где Пугачиха?": Николаев отказался от шикарной вечеринки в день рождения
11:17
"Плуг в руки": будущую мать Бузову отправили перепахивать поле
10:42
"Смыла грехи": полуголая Волочкова с топором окунулась в ледяную купель
10:37
Порошенко подготовил Путину "много сюрпризов" на Донбассе
08:54
Пугачеву ждет операция
01:27
Лежащую в снегу Волочкову предупредили о страшных последствиях
23:10
"Это монтаж и подстава!": канал "Россия" оболгал победителя "Битвы экстрасенсов"
22:00
Кто плодит фейки о взрыве в Магнитогорске
21:42
"Встретились в тонком мире": Андрейченко рассказала о третьем замужестве
21:27
Ответственность врачей при работе с наркотическими препаратами декриминализируют
21:19
Под Петербургом загорелся газ
21:09
Прикрывающая интимное место Толкалина показала голую грудь
21:07
Ситуация критическая: объявлено о больших проблемах на МКС
20:57
В жуткой аварии в Башкирии погиб молодой водитель
20:49
Под Волгоградом нашли мертвым подскользнувшегося мужчину
20:40
Боня приготовила сюрприз для нового любовника
20:36
В Удмуртии 92-летней пенсионерке грозит восемь лет тюрьмы
20:32
В Татарстане ревницец насмерть изрубил любовницу топором
20:21
На Урале ребенок покалечился во время прогулки в детском саду
20:11
В Тюмени водитель Mercedes выстрелил в женщину из ружья
20:10
Совет на выходные
19:57
Москвичи в ужасе от опасной для детей эпидемии
19:47
В Омске иномарка сбила ребенка на зебре
19:40
В Нижнем Новгороде в ДТП с фурой погибла женщина
19:29
"Едут с надеждой узнать правду": про перевал Дятлова снимут новый фильм
19:23
Под Ростовом сняли избиение сотрудника полиции
19:17
В Москве обокрали тяжелобольных детей (видео)
19:16
"Единая Россия" проследит за реконструкцией театров и библиотек
19:11
В Башкирии голый окровавленный дебошир напал на полицейских
19:06
Соловьеву в грубой форме предложили обтереться
18:51
Мария Порошина рассказала о новорожденном сыне
18:49
На трассе в Удмуртии загорелась машина
18:43
Неадекватному Порошенко врезали в церкви за коррупцию
18:14
"Жаль, что не вместе": вспомнившая о Николаеве Королева еле сдержала слезы
18:09
Медведева и Загитова заключили мир
18:05
Крещение Господне: традиции, приметы, рецепт
17:56
Бывший владелец клуба "Хромая лошадь" уехал из России
17:34
У известного спортсмена обнаружили рак
17:22
"Где формы?": архивное фото Семенович наделало шума
17:09
В Норвегии задержали гражданина России
17:03
Будет очень плохо: Лукашенко сделал заявление о Майдане в Белоруссии
16:55
Меркель обратилась к Путину с личной просьбой
16:52
В Тольятти жестоко убили бизнесмена с женой
16:36
"Бабки закончились": оказавшийся на острове Тимати превратился в бомжа
16:30
В Ставрополье умерла избитая грабителями ветеран ВОВ
16:10
Женщина годами растила 23-килограммовую опухоль
16:05
Лавров предупредил о новых провокациях Киева у Крымского моста
15:55
В Петербурге машина протаранила остановку с людьми (видео)
15:50
Народ молится за сраженную приступом Арбенину
15:35
Поклонники Аллегровой в ужасе от вероломного убийства
15:34
Звезда "Игры престолов" рассказала о странном требовании на съемках
15:27
Объевшаяся пышка из шоу "Дом-2" попала в больницу
15:25
Над Трампом нависла угроза из-за тайных бесед с Путиным
15:05
"Познакомили с женихом в день свадьбы": известная певица ошарашила признанием
14:58
Любовницу Тимати высмеяли за большой размер ноги
14:40
Сорвало крышу: нервный Порошенко возмутил поведением
14:39
"Остановка сердца": завалившегося Корчевникова реанимировали прямо в студии
14:13
Гулькину цинично вышвырнули со съемок
14:10
Откровенное интервью Константина Меладзе: Не жалею, что мы с ней расстались
14:09
"Сжигает все мосты": экс-супруга Кержакова рассказала о характере футболиста
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Крещенские купания Путина довели украинцев до истерики
Врачи поставили крест на тяжелобольном Губине
"Мне было больно": известная актриса о домогательствах о жаждущего увидеть грудь Табакова
"25 сантиметров твердости": показавший себя в плавках Киркоров не устоял против соблазна
С раздевшейся на морозе Бузовой случилось ужасное
Порошенко разнесли за унижение деревенских детей
Шоу-бизнес

"Беременность вам идет": в Сети обсуждают круглый живот Кудрявцевой

Лера Кудрявцева. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Любимов Андрей
Лера Кудрявцева опубликовала фотографию с торжественного мероприятия, ведущей которого стала вместе с "натуральным блондином" Николаем Басковым. Для вечера Лера выбрала стильный черный наряд, в котором поклонники разглядели у нее круглый живот.
прочитано 1185 раз

Как говорится, с корабля на бал. Только недавно Лера Кудрявцева наслаждалась отдыхом в экзотическом Омане, как уже ведет мероприятие в одном из самых шикарных банкетных залов Москвы – "Сафисе". Об этом стало известно из личного аккаунта популярной телеведущей в социальной сети Instagram.

ПО ТЕМЕ

Россияне в восторге от 76-летней мамы Кудрявцевой в купальнике

"Вас волнует?": Кудрявцева жестко ответила на вопрос о ребенке

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

В паре с Лерой Кудрявцевой на торжественном вечере работал "золотой голос России" Николай Басков. Совместной работе телеблондинка была рада. "так долго не виделись , что выгнали всех из гримерки И говорим , говорим , говорим – ааааа столько новостей , событий , что я в шоке 😱 Коляяяяя 🙈🙈🙈 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – призналась в своих чувствах Лера Кудрявцева.

Для мероприятия и телеведущая и певец выбрали черные наряды: Николай – брюки и эффектный пиджак с блестящими вставками, Лера – стильное платье с фантазийными рукавами и тонким серебряным ремешком. Кстати, его положение на фигуре Кудрявцевой заставило многих подписчиков заподозрить, что она беременна.

"Лера шикарно всегда выглядите", "Лерочка, вы шикарны!!!", "Лера вы всегда умеете прекрасно выглядишь особенно беременность вам идет", "Ну просто загляденье , очень приятно видеть таланты!!!!!!!!", "Ой беременна", "Тоже показалось, что беременна.. простите, если ошибаюсь", "Лерочка вы прекрасны", "Я обожаю Леру! Искренняя, простая , без закидонов!", "Лера, Вы всегда разная и неотразимая, красивая, обоятельная девушка!" – рассыпались в комплиментах Лере Кудрявцевой пользователи Сети.

Автор: Наталья Аряева21 января 2019, 09:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

567

комментарии

Политика

Тонущему авантюристу Порошенко дали последний шанс
Лукашенко открестился от Украины после упреков России
Меркель обратилась к Путину с личной просьбой
Лавров предупредил о новых провокациях Киева у Крымского моста

Шоу-бизнес

"Беременность вам идет": в Сети обсуждают круглый живот Леры Кудрявцевой
Бузова перестала выходить на связь после жуткого пожара
Высоцкая обвенчалась с престарелым Кончаловским
"У нее накладное пузо": беременную Маркл заподозрили в грандиозном обмане

Проишествия

Взрыв в Магнитогорске взяла на себя "ИГ"
Боец ММA разгромил отделение банка (видео)
Три станции метро закрыли из-за потопа (видео)
Жестокая расправа с мэром города попала на видео

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

Врачи поставили крест на тяжелобольном Губине

Звезда ушедшей эпохи переживает не лучшие времена
Шоу-бизнес

"У нее накладное пузо": беременную Маркл заподозрили в грандиозном обмане

Ребенка Гарри вынашивает суррогатная мать
Шоу-бизнес

"Любой с улицы так споет": завершающей карьеру Пугачевой объявили бойкот

Поклонников артистки призывают не приходить на ее концерт
Шоу-бизнес

"Дурно пахнущая слава": порочащей доброе имя Табакова актрисе вынесли вердикт

Артистка пытается реанимировать карьеру гнусным способом

Гороскоп

Пугачеву ждет операция
Совет на выходные
Сделано сенсационное заявление о беременности Бузовой после слухов о раке
За что "Мажор" Прилучный избил жену

Фоторепортажи

Отвергнутая Ди Каприо красотка показала роскошную фигуру
Признанная иконой стиля модель победила рак
Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна
Затравленного миллионера-трансгендера заставляют сменить пол

Спорт

Евгения Медведева сбежала из страны
У известного спортсмена обнаружили рак
"Сжигает все мосты": экс-супруга Кержакова рассказала о характере футболиста
Медведева ловко отшила любвеобильного поклонника

Регионы

Напавших на Крымский мост наглецов поставили на колени
Известная на весь мир блогер из России умерла от рака
Отец отрекся от изнасилованной в Уфе дознавательницы
Россиянки надругались над флагом и похвастались этим (видео)
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru