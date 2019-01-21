"Беременность вам идет": в Сети обсуждают круглый живот Кудрявцевой

Лера Кудрявцева опубликовала фотографию с торжественного мероприятия, ведущей которого стала вместе с "натуральным блондином" Николаем Басковым. Для вечера Лера выбрала стильный черный наряд, в котором поклонники разглядели у нее круглый живот.

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