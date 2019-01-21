Бузова перестала выходить на связь после жуткого пожара

Ведущая скандального реалити-шоу "Дом-2" отпраздновала свой день рождения в Куршевеле. Однако в городе, где остановилась Ольга Бузова, внезапно начался пожар. Певица пока никак не прокомментировала случившееся.

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