Бузова перестала выходить на связь после жуткого пожара
Звезда отправилась вместе с сестрой и близкими подругами на французский горнолыжный курорт, чтобы отметить 33-летие. Однако насладиться праздником Ольга Бузова не смогла, так как в ночь на 20 января в городе начался сильный пожар. Пламень охватил два этажа здания, расположенного в самом центре на площади Круазетт.
Как сообщают представители мэрии города, в доме на тот момент находились 60 человек, большинство из них – сезонные рабочие. Всех жильцов срочно эвакуировали. На борьбу с огнем было отправлено около 70 пожарных. Более 20 человек были доставлены в местную больницу с ранениями. Тела двух погибших обнаружили под обломками дома, передает "Комсомольская правда".
Очевидцы события сразу записали произошедшее на видео и разместили в Сети. Однако телеведущая Ольга Бузова, известная своей любовью делиться с поклонниками всеми новостями, почему-то перестала выходить на связь после инцидента. Поклонники беспокоятся, что звезда могла пострадать во время пожара.
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