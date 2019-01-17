Блогеры нагло перекрыли Арбат для съемок клипа
Отрывок из ролика опубликовала в Instagram Лазарьянц. Сразу после публикации видео в социальных сетях стали появляться гневные комментарии. "Тупые, из-за вас я торчал в этой пробке", "Ты, что ль, бандит? Клоун", "Животные, что тут еще скажешь", – взорвались разъяренные пользователи соцсети. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку инцидента, передает агентство городских новостей "Москва".
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