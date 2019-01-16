Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 января 2019 года
Родившая Таня Терешина показала ребенка
Популярная исполнительница Таня Терешина родила второго ребенка. Радостью она поспешила поделиться со своими подписчиками в Instagram.
В отличие от своих коллег по цеху, певица решилась сразу же показать публике ребенка. Поклонники от умилительных кадров пришли в настоящий восторг.
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