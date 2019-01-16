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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 января 2019 года

Татьяна Терешина. Фото: instagram.com/tanya_tereshina
Звездные скандалы перестали быть редкостью, а каждый следующий слух о знаменитостях по степени шокирующих подробностей превосходит следующий. Кажется, что для знаменитостей недоступны простые радости жизни и спокойное семейное счастье. Однако и такие известия попадают на страницы светской хроники. "Дни.ру" собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 января 2019 года.
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Родившая Таня Терешина показала ребенка

Популярная исполнительница Таня Терешина родила второго ребенка. Радостью она поспешила поделиться со своими подписчиками в Instagram.

В отличие от своих коллег по цеху, певица решилась сразу же показать публике ребенка. Поклонники от умилительных кадров пришли в настоящий восторг.

Материал дополняется.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 января 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

16 января 2019, 12:49

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