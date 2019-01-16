Лера Кудрявцева появилась в купальнике после возмутительного признания

В августе Лера Кудрявцева подарила молодому супругу, хоккеисту Игорю Макарову дочь Марию. Но лишь сейчас популярная ведущая продемонстрировала фигуру в бикини.

Лера Кудрявцева отдыхает в Омане. Неизвестно, взяла ли она с собой супруга и маленькую дочь – на официальной страничке в социальной сети Instagram Лера публикует только собственные фотографии. Телеведущая выложила кадры, на которых запечатлена в синем купальнике и накинутом на него сарафане.

Подписчики неоднозначно отнеслись к снимкам. "Лера, вы вообще стареете?))) красавица! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Без макияжа Круче", "Ты секси!", "Стильная красивая и не вульгарная так приятно смотреть ваши фото с отдыха", "Шикарна", "Лер, такой попец и засветить не грех...", "Какая Лера смешнючая в этом наряде)))", "Огонь девочка", "Фигура класс", "Фигуры не видно из-за этого сарафана. Снимите немедленно!" – высказались пользователи Сети.

Разумеется, не обошлось без вопросов, отдыхают ли с Кудрявцевой муж и дочь. Однако та предпочла не отвечать. Наоборот, дала понять, что не намерена распространяться о частной жизни и публиковать фотографии личного характера.

"Где мы, что делаем, что едим, как отдыхаем и все такие красивые и счастливые , что до тошноты . Реальная жизнь совершенно другая – у всех! Исключений нет ! Иногда мне хочется зарегистрироваться под чужим именем и рассказать что думаю, как живу, мои мысли 💭 Но сейчас я покрепче закрываю дверь 🚪 и здесь мой фотоальбом , не более", – заявила Лера Кудрявцева.

Ее заявление возмутило некоторых подписчиков. "Почему у ВСЕХ реальная жизнь другая? Я, например, выкладываю только значимые события своей РЕАЛЬНОЙ жизни", "Интересный взгляд. Но не все скрывают реальную жизнь", "Я удивилась, что реальность другая, думала у Вас и правда как на фото , все хорошо", "Стресс ☝️... муж с ребенком, видимо с чужими клетками от суррогатной мамы не радует, здесь написать – сил нет! А так хочется-правдой, хоть с левого аккаунта поделиться! Тяжело вам! Бог в помощь!" – высказались фанаты.