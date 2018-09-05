Малахов с микрофоном между ног потерся о мужика

Лера Кудрявцева и Андрей Малахов стали ведущими торжественной церемонии открытия конкурса молодых исполнителей "Новая волна". На своей страничке в соцсети блондинка опубликовала несколько видео и фото с места событий и даже показала, как ее соведущий, засунув микрофон между ног, протирает очки об одежду мужчины.

Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" в 17-й раз начал свою работу. В Сочи съехались знаменитости. Вели шоу Андрей Малахов и Лера Кудрявцева. Что осталось за кадром, телеведущая показала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Кудрявцева опубликовала видео, как Малахов готовился к работе: засунув микрофон между ног, ведущий протер очки об одежду мужчины.

Многочисленные подписчики предположили, что Андрей почувствовал дискомфорт из-за брызг от фонтанов – дескать, капли осели на линзах, поэтому тот был вынужден прибегнуть к посторонней помощи. Однако были и другие варианты. "Просто мужику пузо чешет стоит🤣🤣😳😳😳", "протереть очки , это нормально ! Я тоже иногда протираю очки одеждой подруги , и в этом нет ничего плохого", "Ну с очками – это уже невежливо. Неужели платка носового не было", "вытирать очки это уже слишком", "похоже, вы не носите очки, бывают такие моменты, что срочно нужно протереть, а ничего под рукой нет (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировали видео пользователи Сети.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 4 Сен 2018 в 2:04 PDT

Если ролик с Малаховым получил неоднозначные комментарии, то фото Кудрявцевой в шикарном бальном платье с блестками и перьями всем понравились. "Неотразима", "Восхищаюсь всегда нарядами Леры! Вкус отменный!", "Богиня", "Какое сказочное платье!", "Самая роскошная!!!!, "Лера очень красивая, платье роскошное!!!!" – рассыпались в комплиментах фанаты.